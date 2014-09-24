背景资料：美国“税负倒置”新规可能影响哪些交易

路透9月23日 - 美国政府推出抑制“税负倒置”交易的新规定，立即生效。以下这些正在进行的此类避税交易可能受到影响：

Mylan (MYL.O)，美国非专利药(generic drug)生产商，计划斥资53亿美元收购雅培制药(Abbott Laboratories)很大一块非美国业务。完成收购之后，新的纳税住所将是荷兰。据监管备档文件，Mylan表示，在完成交易后的第一年，将可以把公司的全球税率从25%降至21%左右，之后进一步降至20%以下。Mylan表示，预期可以在2015年第一季完成这项并购。

美国制药商艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)在7月份同意以547亿美元收购总部在都柏林的Shire(SHP.L)。据监管备档文件，此举不仅可以使艾伯维进入罕见病治疗市场，而且可以在2016年把它的税率从22%降至13%。如果不能完成这项交易，艾伯维必须支付超过15亿美元的分手费。预计该交易将在2014年第四季完成。

快餐连锁店汉堡王(Burger King Worldwide)BKW.N周二称，尽管美国出台新规，但公司仍在“按计划推进”与加拿大咖啡和多纳圈连锁店Tim HortonsTHI.TO的交易。这笔115亿美元的并购将使汉堡王的税居地移至加拿大。

总部位于加州的芯片(晶片)设备制造商应用材料(Applied Materials) (AMAT.O)在2013年9月宣布，计划以换股方式收购规模较小的日本竞争对手Tokyo Electron(TEL)(8035.T)，交易规模当时估计为100亿美元。两公司表示，交易预计在2014年底完成；若应用材料取消交易，则要支付4亿美元的分手费。合并后的公司名为Eteris，将在荷兰注册。

位于北卡罗莱纳州的水果公司Chiquita Brands InternationalCQB.N与爱尔兰FyffesFFY.I合并若获欧盟监管部门批准，将成为全球最大的香蕉供应商，同时实现税负倒置，该交易规模在70亿美元。欧盟把作出决定的最后日期从9月19日推迟到10月3日。不过巴西果汁生产商Cutrale和金融集团Safra Group表示，有意联手收购Chiquita，可能使Fyffes交易变得更加复杂。

美国医疗科技集团美敦力(Medtronic)(MDT.N)正致力于在今年底或明年初，完成与爱尔兰柯惠医疗(Covidien)COV.N429亿美元的并购交易。若放弃交易，美敦力将付出8.5亿美元的分手费。美敦力发言人Fernando Vivanco周一向路透表示，“我们正在研究财政部的举措。我们会在全面评估后，发布对柯惠医疗并购案可能潜在影响的看法。”

预计今年第四季完成税负倒置的两家美国药企可能也将受新规制约。宾夕法尼亚州的Auxilium PharmaceuticalsAUXL.O计划支付3.46亿美元股份收购加拿大眼药商QLTQLT.TO，并迁往加国不列颠哥伦比亚省(卑诗省)。若Auxilium取消交易，就得掏出2,840万美元。同时，Salix PharmaceuticalsSLXP.O在完成收购意大利药企Cosmo Pharmaceuticals SpA(COPN.S)的爱尔兰分公司后，税籍将迁往爱尔兰--尽管路透报导称，部分Salix大股东反对该方案。Salix取消交易的代价是2,500万美元。

油田服务公司C&J Energy ServicesCJES.N根据与百慕大群岛商Nabors Industries(NBR.N)的交易，可能将税籍迁往海外。价值28.6亿美元的该交易预计在2014年底前完成，如果交易泡汤，C&J Energy Services最多得掏出6,500万美元。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/朱晓军；审校 郑茵/张若琪)

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