背景资料：债务上限问题何时把美国送入违约境地？

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透华盛顿10月7日 - 由于华盛顿的政治斗争，美国正在滑向一场可能非常糟糕的债务违约。财政部已经表示，到10月17日将触及国家的债务上限16.7万亿(兆)美元。
关于美国怎会违约和可能何时违约，以下有一些相关的问答。
--美国怎么会违约？
美国政府的税收与开支之比约为0.70：1，因此必须借钱才能度日。这并不难，因为有一大堆投资者愿意借钱给美国。问题在于：国会给政府债务加了一个上限，而议员们尚未达成提高这个上限的共识。
--美国政府在10月17日是否会破产？
不会，但其现金持有量将处在十分危险的低位。政府自5月以来就精打细算充分挖潜，旨在避免触及举债上限，而现在看来此事到月中已不可避免。真的触及上限时，财政部估计手中约有300亿美元。因为不能提高举债上限，只能用到手的财税收入和手上的现款来支付账单。
--这些资金能坚持多久？
不会太久。国会预算办公室认为，美国至少在10月22日到月底之间就会开始欠付一部分债务。没人知道准确的开始拖欠日期，因为无法判断明天的税收情况如何。
--资金耗尽时，就意味着美国违约吗？
这取决于你对违约的定义。历史上来看，违约是指一个国家无法向债主按时偿债。奥巴马政府表示，违约可能包括不能按时支付任何款项，如公共健康保险方面的账单。在触及债务上限后，该付的首笔大账单是10月23日的120亿美元社会保障款项。
--金融市场何时可能崩溃？
如果债券持有人的债务将被延期支付，市场可能会感到警惕；如果政府账单延期，市场甚至可能会恐慌。很多分析师认为政府至少可以优先支付国家债务，但是财政部官员表示不可能选择性支付账单。触及债务上限后，首批应付债务分别在10月17日、24日和31日。据国会预算办公室分析，其中的第一笔应该没有问题，但是对于24日和31日到期的债务来说资金可能就不够了。
--违约将如何影响美国经济？
美国经济可能像石头一样沉下去。一旦违约开始，政府必须在一夜之间将支出缩减约三分之一。根据高盛估算，这种财政拖累如果持续一整年，最多将相当于全国经济产出的4.2%。
这并未考虑潜在的金融危机。倘若投资者丧失冷静，股市可能挫跌，冲击养老基金且导致消费者减少开支。信贷市场可能冻结，因为全球投资者或将重估美国债券价值，其是数以万亿计美元贷款和其他金融交易的抵押品。美国财政部已警告，违约可能引发大萧条以来的最严重衰退。
--有简单的方法避免违约吗？
华府的政策专家提出了理论上可以解决债务上限危机的各种构想。财政部可以铸造1万亿(兆)美元硬币，并存放于美联储，以补足国库。奥巴马政府或援引美国宪法第14条修正案，单方面上调举债上限。一些学者将这条修正案解读为禁止违约。
白宫已排除上述两种方案。外界认为白宫甚至在谈及华府危机的人为本质。美国不是因为经济下滑而面临违约。政治体制愈发失灵，最可能的解决方法是白宫和国会之间达成协议。(完)
(编译 郑茵/朱晓军/王翔琼；审校 张涛)
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