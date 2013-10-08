背景资料：受政府关门影响的美国企业

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透10月7日 - 美国政府关门进入第二周，国会在打破僵局方面看来也没什么进展，引发有关长期停滞对经济带来影响的担忧。
共和党人决心阻挠奥巴马总统的医疗改革，因而造成政坛的对峙，而这可能影响依赖联邦雇员和资金的企业，但在国防部长哈格尔召回国防部多数民间雇员后，部分联邦政府部门也降低了休无薪假员工的数量。
以下为一些对项目推迟、员工放无薪假和长期预算僵局可能造成的结果发出警告的企业和金融机构。
**洛克希德马丁(LMT.N)**
这家武器制造商表示，将让约2,400名员工放无薪假，少于周五预期的3,000人，因这些员工上班的政府机关或者关门，或者是源于公司的部分项目接到停工命令。该公司周五表示，若政府关门时间延长，其放无薪假员工的数量也将每周增加。
**联合技术(United Technologies)(UTX.N)**
这家多元化制造商取消在航空业务部门进行临时减员的计划，因国防部决定要求负责审批军用产品生产流程的政府质检员返岗。
该公司上周曾表示，如果本周政府继续关门，将安排航空业务部门最多4,000名员工休无薪假，如果关门持续到11月，可能会让近5,000名员工休假。
**波音(BA.N)**
波音表示，喷气客机的交付可能推迟，包括新型787梦幻客机，因为核准飞机事务的数千名美国航空业官员放假回家。客机交付推迟亦会影响到波音国防业务的多个项目和产品。
**沃尔玛(WMT.N)**
沃尔玛负责山姆会员店业务的执行长Rosalind Brewer对路透表示，上周五位于政府机构附近的门店销售略有放缓，但如果军需杂货店依然关闭的话，食品销量预计会增加。Brewer称，军需杂货店停业时，允许军人家庭和退伍军人免办会员卡，在其门店购物。
**USEC INCUSU.N**
铀燃料供应商USEC目前正在等待美国政府对铀浓缩项目的拨款。该公司称，如果政府关闭拖到10月15日之后，可能不得不要暂时裁掉该项目的一些工人，或者减慢工作进度。
**主要金融机构**
高盛(GS.N)，美国银行(BAC.N)，花旗集团(C.N)，摩根大通(JPM.N)，美国国际集团(AIG)(AIG.N)、摩根士丹利(MS.N)和富国银行(WFC.N)的高管已经警告，若政府机构还是停摆且决策者未能在10月中旬前提高举债上限，将会带来“不利”后果。高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)周三在同奥巴马的会见中，暗中指责了共和党人士将反对医保法作为武器，可能导致美国发生违约。(完)
(编译 王冠中/白云/孙茉莉; 审校 高琦/王翔琼)
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