背景资料：中国互联网金融指导意见要点摘录及分业监管概览

路透北京7月20日 - 中国一行三会等10部门上周六发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，路透对其中要点、分业监管、营商环境等相关条文做了梳理。

一、互联网金融指导意见概览与要点：

问：互联网金融指导意见主要监管哪些？

答：互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售，互联网保险，互联网信托、互联网消费金融等。

问：指导意见由哪些部委联合发布？其中哪些部委实施具体监管？

答：由中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室日前联合印发。具体业态由一行三会进行分业监管。

问：开展相关互联网金融业务的前期准备？

答:指导意见要求，首先要在电信主管部门履行网站备案手续，否则不得开展互联网金融业务。工信部对互联网金融涉及的电信业务进行监管。国家网信办对金融信息、内容等业务进行监管。上述两部门并制定相关监管细则。

问：互联网金融涉及资金的存管如何规定？

答：指导意见规定，客户资金实施第三方存管制度。从业机构应当选择符合条件的银行作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。客户资金存管账户应接受独立审计并向客户公开审计结果。央行会同金融监管部门按照职责分工实施监管，并制定相关监管细则。

问：对于投资者还有何保护措施？

答：除了信息披露、及时向投资者公布经营活动和财务状况等信息之外，监管意见还要求从业机构要进行风险提示，并且建立互联网金融的合格投资者制度。另外，一行三会还将会同有关执法部门，开展互联网金融领域消费者和投资者的权益保护工作。

二、互联网金融分业监管概览：

问：第三方支付由哪个部门监管？主要要求是什么？

答：第三方支付暨互联网支付，由人民银行负责监管。另外，亦提出在互联网基金销售过程中实施央行、证监会关于客户备付金及基金销售结算资金的相关监管要求，第三方支付机构的客户备付金只能用于办理客户委托的支付业务，不得用于垫付基金和其他理财产品的资金赎回。

问：P2P由哪个部门监管？

答：P2P即网络借贷，包括个体网络借贷和网络小额贷款，由银监会负责监管。

问：股权众筹由哪个部门监管？主要要求是什么？

答：股权众筹融资由证监会负责监管。指导意见要求股权众筹融资必须通过互联网网站或其他类似的电子媒介进行，且股权众筹融资方应为小微企业，应通过股权众筹融资中介机构向投资人如实披露企业的商业模式、经营管理、财务、资金使用等关键信息。

问：互联网基金销售由哪个部门进行监管？主要要求是什么？

答：互联网基金销售也归证监会监管。指导意见要求互联网基金销售公司不能违规承诺收益。通过其他活动为投资人提供收益，不属于代销的基金产品的，不得与基金产品收益混同。且要求相关资金结算必须经过第三方支付。

问：互联网保险由哪个部门进行监管？主要要求有哪些？

答：互联网保险是指保险公司开展的互联网保险业务，由保监会负责监管。指导意见要求保险公司应建立对所属电子商务公司等非保险类子公司的管理制度，建立必要的防火墙。

问：互联网信托和互联网消费金融由哪个部门进行监管？

答：互联网信托业务、互联网消费金融业务由银监会负责监管。

三、10部委在互联网金融从业环境方面分工合作：

问：指导意见由10个部委联合发布，那么合作的领域有哪些？

答：指导意见要求严格保管客户个人信息，一行三会、工信部、公安部、网信办分别负责对相关从业机构的网络与信息安全保障进行监管，并制定相关监管细则和技术安全标准。

问：还有上述没有谈到的部门管什么呢？

答：人民银行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务进行监管，并制定相关监管细则。打击互联网金融犯罪工作由公安部牵头负责等。财政部负责互联网金融从业机构财务监管政策。

问：在行业经营环境方面，指导意见还有哪些措施？

答：在加强行业自律方面，央行会同有关部门，组建中国互联网金融协会。协会要按业务类型，制订经营管理规则和行业标准，推动机构之间的业务交流和信息共享。另外，央行会同有关部门，还负责建立和完善互联网金融数据统计监测体系，相关部门按照监管职责分工负责相关互联网金融数据统计和监测工作，并实现统计数据和信息共享。

四、指导意见总体上如何支持互联网金融？

1、积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新

2、鼓励从业机构相互合作，实现优势互补

3、拓宽从业机构融资渠道，改善融资环境

4、相关政府部门要坚持简政放权、提供优质服务，营造有利于互联网金融发展的良好制度环境。

5、落实和完善有关财税政策

6、推动信用基础设施建设，培育互联网金融配套服务体系。（完）

(发稿 王蕾；审校 赵红梅/张喜良)

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