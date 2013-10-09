路透10月9日 - 美国白宫官员周二称，总统奥巴马将在周三提名叶伦出任下任美国联邦储备委员会(美联储、FED)主席。奥巴马将于1900GMT在白宫宣布提名。

若获得确认，叶伦将接替伯南克掌舵美联储。伯南克的任期将于1月结束。

叶伦(Janet Yellen)现年67岁，自2010年以来一直担任美联储副主席。叶伦具有广泛的政策制定经验。在2010年担任美联储副主席前，她在2004-2010年担任旧金山联邦储备银行总裁，1994-1997年任美联储理事。她还曾在1997-1999年担任克林顿总统的经济顾问委员会主席。

她强烈拥护伯南克任下采取的激进促增长举措，并因此赢得“政策鸽派”名声，即愿意承受稍高一些的通胀，来降低她认为过高的失业率。

若她接替伯南克，则将成为美联储百年历史上首位女主席。在担任美联储副主席之前，叶伦是旧金山联储总裁。她还曾在克林顿时期担任白宫经济顾问委员会主席，并从1994年到1997年在华盛顿担任美联储理事。

叶伦曾经在加州大学伯克利分校担任教授，是一名备受尊敬的经济学家，在业内声望很高。在进入美联储之前，她于1970年代在哈佛大学以助理教授身份展开职业生涯。

叶伦与阿克尔洛夫(George Akerlof) 1977年在美联储相遇，不到一年就结婚了。叶伦不仅与他情投意合，而且许多学术观点也非常一致，对于经济政策的社会影响看法相似。阿克尔洛夫在2001年10月获得诺贝尔经济学奖。(完)

(整理 张涛/郑茵；审校 侯向明)

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