背景资料：叶伦若成为美联储主席将面临的政策挑战

路透10月8日 - 美国总统奥巴马周三将宣布选择叶伦担任下任美联储(FED)主席，这将让叶伦成为联储百年历史上第一位女性主席。

对叶伦的提名若能一如预期得到参议院的确认，她将在未来面临一系列微妙的政策挑战，首先要处理的是，以什么速度缩减美联储的购债规模。

以下是叶伦将面临的主要政策挑战：

庞大的资产负债表

经历过三轮量化宽松(QE)措施后,美联储的资产负债表规模膨胀至约3.7万亿美元，创下纪录水准，且比正常时期的约1万亿美元高出许多。有人担心央行买入公债、抵押贷款支持债券(MBS)、和其它债券，会在未来几年引发通胀，并可能导致难以察觉的市场扰动和资产泡沫。

虽然联储在继续每月购买850亿美元债券的措施，但它希望开始缩减购债。贝南克6月曾表示，美联储预计今年将缩减购债，并在2014年中期全面停止购债。不过9月时他拒绝确认缩减购债的时间表。

叶伦面临的难题是，如何在不扰乱金融市场或妨碍经济复苏的情况下缩减购债计划。回顾过去几年，事实证明经济复苏很容易受到国内外冲击的影响。

利率上升

美联储的主要政策工具--联邦基金利率自2008年末金融危机最严重时期以来就一直在近零水准。

美联储曾表示，只要通胀率不会超过2.5%，就将维持利率在低位至少要到失业率降至6.5%。8月失业率为7.3%。但如果投资者开始预期加息时间早于美联储的计划，那么借款成本全线升高可能拖累经济成长。

尽管有这样的预期和失业率门槛限制，但金融市场有时也质疑美联储前瞻性政策指引的可信度。

叶伦以后必须在引导市场预期方面发挥主要作用。

失业和通胀(以及通胀下降)

目前，大家都认为失业率太高且通胀率太低，因此美联储相对容易决定维持极宽松货币政策。

如果通胀在就业出现更明确的改善前走软，决策者将面临是否该加强刺激措施以防止出现通缩并提振就业市场的难题。但如果通胀抬头，并逼近联储2.5%的目标上限，决策者或要被迫在失业率高于希望水准的情况下收紧政策。

新主席可能面临的复杂问题是，美联储将能首次上调超额储备金利率。上调这档利率将阻止大量银行储备金流入市场，起到抑制通胀的作用，但这是个未经考验的工具。

长期退出策略

放眼长远，不管是通过出售资产，还是单纯等待已购债券到期，美联储都必须将资产负债表规模降低至更为正常的水平。持有债券减少的速度越快，货币政策就会变得愈发从紧，市场吸收这些资产的压力也越大。

但对于联储来说，最为敏感的地方也许是它将蒙受损失，导致其暂停向美国财政部定期转账，而这有可能招致希望控制央行独立性的政界人士的批评。

届时将该由成为新主席的叶伦来保护央行的独立性了。(完)

(编译 白云/李爽; 审校 张涛/侯向明)

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