背景资料：叶伦对五大关键议题看法

路透11月14日 -美国总统奥巴马提名出任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的叶伦周四在参议院金融委员会作证，阐述她在这一职位上将如何向经济注入更多活力。

以下为她对于美联储面临的五大关键议题的看法：

**就业**

叶伦称，她致力于促进经济强劲复苏，而在不引发通胀问题的情况下增加就业则是该目标的核心。鉴于实现充分就业和物价稳定是国会赋予美联储的两项职责，叶伦的这一态度并不令人意外，不过她重点强调了失业问题则引人注目。

“我们注意到，长期以来的失业问题令家庭备受困扰，给失业者、他们的婚姻和家庭带来了巨大的困难，令其付出了高昂代价……我们的政策目标就是惠及所有美国人，特别是那些在长期以来令人失望的经济复苏进程中，因为高失业率而受到伤害的人。”

**资产泡沫**

叶伦表示，目前她在股市、房地产市场或任何其他重大经济领域都没有发现类似泡沫的情况发生，但警告称长期维持低利率可能引发有风险的市场行为。

如果确实有泡沫产生，她表示，“我不排除在未来利用货币政策来解决资产价格失调的可能性。但由于这是一种钝性工具，而且国会要求我们利用这些手段来实现就业最大化和稳定物价的目标--这些目标对他们而言也非常重要，因此我希望货币政策首先用于实现国会赋予我们的这些使命，而在处理可能威胁金融稳定的问题时最先使用其他工具。”

**美联储的购债举措**

美联储目前每月购入850亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)，以推动经济更强劲增长并刺激就业。联储并且维持近零利率近五年时间，并承诺将低利率至少维持到失业率降至6.5%。失业率目前为7.3%。

叶伦没有对购债计划应持续多长时间发表看法，也未表态在失业率降至6.5%的门槛后，是否仍会维持低利率。

但她表示，至少目前购债举措利大于弊。

“我认为，该计划不会永远持续下去，因为实施该计划也要付出代价且具有风险。我们在密切监视事态进展……坦率地讲结束该计划或太早结束宽松举措都具有风险。我们还必需留意该计划实施太久或维持宽松货币政策太久的风险……而且我们认为，随着经济复苏，确保在合适的时间撤出宽松举措至关重要。我和我的同事们致力于实现通胀率达到2%的目标，我们还需要确保随着经济复苏站稳脚跟，还要适时撤出刺激或使货币政策恢复正常。

**金融市场**

美联储主席伯南克在6月份的声明中称，美联储可能在今年晚些时候开始缩减购债规模，导致长期借款成本上涨，进而又促使美联储官员在9月的会议上维持购债计划不变，出乎投资者意料。

叶伦称，这样的解读以及对市场的反应有些令人难以捉摸，美联储没有被市场绑架。

“我不认为美联储会是或应该是市场的俘虏……我们的确必须考虑市场上在发生什么，以及市场环境可能给支出和经济前景给带来什么影响，”她说。

“这项工作正在推进，有时候可能发生理解错误的情况……我们当然希望减少任何不必要的波动。”

**监管**

美联储主席主持联储的政策制定会议，但亦有保持银行系统安全的责任。叶伦称，这些任务的优先程度相同。

“我完全相信我们的监管能力是至关重要的，与货币政策一样重要。我们需要严肃对待监管问题，并像对待货币政策一样地付出尽可能多的时间和精力。”(完)

(编译 侯向明； 审校 徐文焰)

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