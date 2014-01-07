背景资料：叶伦在利率、监管和沟通改革方面的观点

路透1月6日 -美国参议院周一确认叶伦将成为下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席，此时正值美联储开始筹划退出非传统货币政策之际。

美联储在2008年底调降指标隔夜利率至近零水准，并实施一系列购债行动，将资产负债表规模扩大至了逾4万亿美元。

随着这些努力发挥了作用，叶伦料将带领美联储退出超宽松政策立场，首先将是进一步缩减购债规模，最终则是加息。

通过她数十年来的决策和研究经历所呈现出的观点，或能够看出她实现上述微妙任务的方式。以下是这些观点的部分摘要：

**就业**

从担任旧金山联储主席，并在2010年就任美联储副主席以来，叶伦帮助制定了美联储的超宽松货币政策。她从不掩饰她的信念，即美联储可以采取很多措施来减轻失业，这与她部分较为传统的同僚观点相冲突。

她在3月4日的演讲中说，就业市场的进展应在货币政策中“占中心地位”。

“我认为我们有必要采取能够采取的措施，来促进经济十分强劲地复苏，”她再11月的听证会上说。“为此我们正在继续资产购买计划，该计划旨在确保就业市场前景出现实质性的改善。”

**通胀**

叶伦相信，美联储充分就业与稳定低通胀这两大目标很少会有冲突的时候。但她在1995年时曾表示，如果两者真的发生冲突，“明智而人性化的政策就是，即便在通胀率高于目标水准时仍然偶尔允许其上升”，只要这样做能够让失业率更迅速地降下来。

鉴于她的立场，一些批评人士担心叶伦可能会听任通胀失去控制。但她的过往表现也暗示，她会对此保持警惕。她在1996年呼吁美联储时任主席格林斯潘升息以对抗通胀，而且正如她从来不对降息决定投反对票一样，她对升息决定也从来都是不吝支持。

**量化宽松**

叶伦支持美联储的购债举措，认为这样做利大于弊。但她在12月18日美联储会议上投票支持小幅缩减每月购债规模至750亿美元。

“坦率地说，过早结束购债计划或过早结束宽松政策，两者都存在风险，”她在11月对参议员们表示。“但我们要牢记的是，购债计划实施过长或维持宽松货币政策时间过长，同样也是有风险的。”

**前瞻性指引**

美联储承诺，只要通胀率前景仍低于2.5%，将维持指标利率在近零水准至少到失业率降至6.5%，希望以此继续压低长期利率。

其在12月18日会议上对承诺进行了调整，称在失业率降至6.5%以下的“很长时间里”继续保持近零利率水准或许是合适的做法，特别是在通胀预期仍然低于目标的情况下。美国11月失业率为7.0%。

尽管措辞有所改变，但一些经济学家仍然认为美联储可能决定调低失业率门槛，用这种方法暗示其对于低利率政策的坚守。

叶伦对此并没有透露她的观点，但她曾暗示，无论如何将会维持低利率。

“这些门槛并非(升息)触发器，”她在11月致一位参议员的信中表示，“即便为联邦基金利率设定的某个经济指标门槛被触及，货币政策有可能在此之后很久仍维持高度宽松。”

**资产泡沫**

对于美联储超宽松政策立场的一项批评是，政策可能造成另一波资产泡沫。叶伦则是一直在淡化这样的忧虑。

尽管如此，她仍暗示需要有更强硬的监管，而且她也可能支持在必要时透过货币政策来确保泡沫不至于造成金融体系的不稳定。

“我绝对相信我们的监管能力是关键所在，这和货币政策一样重要，”她向参议员表示。“我不排除使用货币政策作为因应资产价格失调的工具，但因为这是很直接的工具...我会希望见到最先使用货币政策来达成国会赋予我们的目标，而在处理可能的金融稳定威胁时，率先使用其他工具。”

**大到不能倒**

叶伦认为，政策官员在处理大到不能倒的金融机构方面有所进展，但希望银行业持有更多资本，达到更高的流动性和监管标准。

**沟通**

美联储在2012年1月采行了明确的通胀目标，叶伦长久以来都在推动这种做法。“金融危机后经济面临挑战，更加凸显出沟通的重要性，”叶伦在2012年底称。数周后，美联储采取了另一项重大举措：将经济指标作为调整货币政策的明确门槛。叶伦称之为美联储的沟通变革。

叶伦预计将调整并扩大美联储的沟通，可能会举行更多的记者会，政策委员也会提出更详细的预估。(完)

(编译 侯向明/郑茵/王冠中; 审校 张涛/王兴亚/李爽)

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