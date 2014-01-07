背景资料：叶伦的“最优控制”政策方式

路透1月6日 -美联储下任主席叶伦的温和派名声，部分源于她的“最优控制”政策方法，即为了让美国失业率更快下降，可以容忍通胀率暂时高于美联储2%的目标水准。

投资者可能会仔细研究，“最优控制”对于未来的美国货币政策意味着什么。

高盛的分析师认为，最优控制意味着美联储维持利率不变的时间可能长于许多金融市场参与者的预期。

叶伦是否可能升息过慢并导致通胀失控？或者说更大的风险在于，美联储紧缩政策过急并引发新一轮衰退？

最优政策--经济学家所使用的一个术语，用于描述使良好结果最大化。该术语有助于厘清上述争论。

**如何理解这一概念**

叶伦在2012年6月的一次演讲中首次公开谈论利率的最优控制路径。但通过数学模型来总结政策取舍--这里指权衡失业率和通胀目标--在经济学领域非常普遍。

其描述了根据美联储稳定物价和最大程度实现可持续就业双重使命，如何制定政策以在经济方面产生最佳效果。

根据叶伦的说法，相比其严守2%目标所采取的政策，美联储可以在温和的物价环境中实现失业率更快下降。

“我认为货币政策的目的就是使通胀趋近2%，使失业率趋近6%，而且这两个目标同等重要，”她在2012年12月时表示。当时，6%是美联储认为保持充分就业的失业率区间高端。

她这次演讲中采用这组数字，其模式表明美联储应维持近零利率直至2016年初，而且在2018年前低于更传统的政策路线所提议的水准。

这样，到2015年中期失业率将降至6.5%，美联储对那时的基线预估为7%，如果美联储采取更传统政策路线提议的提早加息，那么到时候失业率将为7.5%。

**批评人士的看法**

持怀疑态度的人士称，最优控制政策方式可能会让经济结果最佳，但其缺乏控制措施，因此犯下政策错误的可能性增加。

“最优控制的框架实际上给人一种控制的假象，而本身缺乏必要的控制，”Northern Trust首席分析师CarlTannenbaum说。

批评人士担心，美联储容忍较高的通胀率以达成就业目标，可能在发现问题时已经太晚。

此外，他们还担心对于通胀与就业目标的定义很不严密，使得央行缺乏严格的行事准则。美联储的通胀率目标为2%，但是在“中期内”尽力达成。

至于美联储希望达到的失业率目标，联储官员目前表示可能介于5.2%-5.8%，但他们并不确定具体数字，也承认该目标以后可能会有调整。

“最终美联储也许能基于同一套数据，而为采取多种不同行动找到理由，”Tannenbaum表示。“这一方式实际上可能并不如看起来那么科学。”

**支持者的看法**

赞同叶伦做法的分析师更愿意把最优控制政策方式看作是，美联储在通胀率过低时期，描述其面临的问题的“常识性”方式，而目前就是这种时候。

“最优控制只是在指出，在这种情况下，如果你认为当前通胀率过低而且...失业率过高，它是一种更加明显的政策选择，”加州大学圣地亚哥分校的经济学教授James Hamilton表示。

而且，政策错误的风险也是双刃剑，过早决定收紧政策可能意味着至少有成千上万美国人的失业时间因此延长。

“必须承认，这样一来会对人们的生活带来永久影响，就此而言也就是对我们作为一个国家达成目标的能力带来永久影响，”Hamilton说。

**美联储目前的做法**

叶伦已经表示，这一模式是有益且有用的参考，但不能取代政策判断。她说她“绝不提倡把货币政策交给电脑”。

然而，美联储采取的多项举措，都非常符合最优控制方式的思路。

为了让金融市场相信联储将在长时期内维持低利率，央行官员表示只要通胀率没有升破2.5%的危险，就将在失业率至少降至6.5%之前不会升息。

美联储在12月18日对该承诺作出调整，称在失业率降至6.5%以下后的“很长时间内”，可能仍会维持近零利率，特别是若通胀率预期仍低于目标的话。

美国11月失业率为7.0%。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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