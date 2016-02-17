背景资料：寨卡病毒为何引发全球警报？

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月12日 - 全球卫生官员们称，寨卡病毒正在美洲快速传播，或感染多达400万人。寨卡病毒与巴西出现的数千例婴儿出生缺陷有关联。

寨卡病毒疫苗的研制工作亦在加紧进行。

以下是有关寨卡病毒及其疫情的问答。

人们是如何被感染的？

人们在被感染的雌性埃及伊蚊叮咬之后会染上寨卡病毒。这种蚊虫与传播登革热、切昆贡亚热（chikungunya）、黄热病的蚊子是同一个类型。泛美卫生组织（PAHO）称，除加拿大和智利之外的其他美洲国家均发现了埃及伊蚊，寨卡病毒可能会扩散至埃及伊蚊出没的所有这些美洲国家和地区。

怎样治疗寨卡病毒感染？

目前尚无针对寨卡病毒的疫苗或治愈方法。相关企业及科学家们正在加快研发安全有效的疫苗，不过世界卫生组织（WHO）称，距离进行寨卡疫苗大规模临床试验至少还要18个月。

它有多危险？

泛美卫生组织称，没有证据表明寨卡能致人死亡，不过有一些原本患病的人出现了更严重并发症的病例报告。

世界卫生组织称，寨卡病毒与小头症及格林-巴利综合征之间的疑似关联可能在数周内得到证实。

寨卡病毒是如何与小头症关联的？

人们对寨卡病毒及其是否确实会导致小头症等还知之甚少。巴西正在调查寨卡病毒感染与4,300多例疑似小头症病例的潜在关联。在这些病例中，研究人员已证实，460多例为小头症，并且有确实证据显示，其中41例受到寨卡病毒感染，但还不能证明是寨卡病毒导致了小头症。

现在还不清楚寨卡病毒是否通过孕妇的胎盘导致小头症。巴西研究显示，小头症的最大风险似乎与妊娠头三个月感染寨卡病毒有关。

感染寨卡病毒后有哪些症状？

寨卡病毒感染者通常会出现轻度发热、皮疹、结膜炎、肌肉和关节疼痛、疲劳等，症状可能会持续两天至一周。不过多达80%感染者没有症状。而且这些症状与相同类型蚊子传播的登革热或切昆贡亚热症状类似。

如何控制寨卡病毒？

控制寨卡病毒传播的方法主要有，消除蚊子的繁殖地，及防止蚊子叮咬，例如使用驱蚊剂和蚊帐。美国和国际卫生官员们建议孕妇不要前往可能会感染寨卡病毒的拉美及加勒比国家。

美洲疫情的爆发范围有多大？

卫生官员们称，美洲至少有33个国家报告了寨卡病毒疫情。巴西受影响最严重。

寨卡病毒的由来是怎样的？

寨卡病毒被发现于蚊虫肆虐的热带地区。非洲、美洲、南亚和西太平洋地区都出现过该病毒引发的疫情。根据世界卫生组织的资料，1947年首次在乌干达的猕猴身上发现该病毒，1952年在乌干达和坦桑尼亚发现人感染的病例。

寨卡病毒能通过性接触传播吗？

现在已发现两例可能通过性接触传播的病例，不过泛美卫生组织说，还需要更多的证据来证实性接触是寨卡病毒的一种传播途径。

泛美卫生组织还称，寨卡病毒可以通过血液传播，不过这是少发的传播方式。尚无证据表明，该病毒会通过母乳传播。

寨卡病毒引起的其他并发症有哪些？

世界卫生组织称，因为在2007年以前没有寨卡病毒疫情大规模爆发的记录，所以对该病毒感染引起的并发症所知甚少。

感染寨卡病毒是否会对健康产生长远影响，目前还不明确。关于寨卡病毒的潜伏期，以及该病毒是如何与其他蚊虫传播病毒（如登革热病毒）相互影响的，也尚不清楚。(完)