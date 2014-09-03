背景资料：中国政府今年以来微刺激政策一览

路透北京9月3日 - 中国政府明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根。但在经济下行压力仍大的现实面前，围绕着“稳增长，调结构，惠民生”定向发力的微刺激政策不断。

这些定向微刺激措施内容涵盖定向降准、税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。另外政府还推出一系列改革措施，包括加大简政放权的力度，放宽生产性服务业市场准入，以及启动公车改革等。

以下为中国政府近期推出的一系列微刺激措施：

**扩投资**

--政府网8月11日发布《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》，支持盘活现有铁路用地，鼓励新建铁路站场土地综合开发。

--国务院6月11日常务会议部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》。

--国务院4月23日常务会议决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。

--国务院4月2日常务会议称，将进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，同时深化铁路投融资体制改革，设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

**稳外贸**

--政府网5月15日发布《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》，出台稳定外贸增长的政策细则，提出加强进口稳定出口，并推进跨境贸易人民币结算。

--国务院4月30日常务会议决定，采取措施促进进出口平稳增长，优化外贸结构。

**金融**

--政府网8月14日发布《国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》，出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施。

--国务院7月23日常务会议决定，加大支农、支小再贷款和再贴现力度，对小微企业贷款实行差别化监管，有序推进利率市场化改革。

--银监会6月30日公布，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。

--中国央行6月9日宣布，从6月16日起，下调符合要求且“三农”和小微企业贷款达标的商业银行存款准备金率0.5个百分点。

央行6月16日并在微博上称，此次定向降准的范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

--中国央行4月22日公布，将县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率，自4月25日起生效。

**财税**

--国务院7月9日常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，免征新能源汽车购置税。国务院办公厅随后于7月21日发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》。

--中共中央政治局6月30日会议审议通过《深化财税体制改革总体方案》，2016年基本完成新一轮财税体制改革重点工作和任务，2020年各项改革基本到位，现代财政制度基本建立。

--国务院6月11日常务会议决定，从2014年7月1日起，简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。

--国务院5月14日常务会议称，尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入。

政府网8月6日发布《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，支持企业多渠道融资。

--财政部4月30日公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率。

--财政部4月8日公布，自2014年1月1日起，扩大对小微企业所得税优惠范围，政策执行期限截至2016年12月31日。

**改革**

--政府网9月3日发布《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》，拟深化海运业改革开放，鼓励民资开展海运业务。

--政府网8月21日发布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，提出加大财政金融扶持，支持旅游企业在股市和债市融资等措施。

--国务院8月19日召开常务会议决定再取消和下放87项审批事项，支持科技服务企业发展。

--政府网8月12日发布《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，进一步取消和下放45项行政审批项目，取消11项职业资格许可和认定事项，将31项工商登记前置审批事项改为后置审批。

另建议取消和下放7项依据有关法律设立的行政审批事项，将5项依据有关法律设立的工商登记前置审批事项改为后置审批。

--央视7月16日报导，当日下发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》启动公车改革，取消副部级以下领导干部用车。

--国资委7月15日确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。

--国务院6月4日常务会议决定，加大简政放权，新取消和下放52项行政审批事项。 （完）

(整理 侯向明; 审校 杨淑祯/黄凯)

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