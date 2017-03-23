背景资料：市场失去“特朗普行情”东风 投资需谨慎原因有十

路透伦敦3月22日 - 全球股市本周出现自去年11月美国大选以来的最大跌势，大家对美国总统特朗普未能就承诺的减税、基础设施支出以及放松金融监管计划提供更多细节越来越失望。

触发因素似乎是美国新政府列为优先任务的医疗改革方案难获国会批准，而且由此可以想见他的其他财政刺激计划可能的推进时间和可能遭遇的阻力。

全球股市乘着所谓“特朗普行情”的东风自美国大选以来累计上涨了10%左右。但对“特朗普行情”的厌倦并非令市场不安的唯一原因。以下列出了另外10个火上浇油的因素，使投资者焦虑在本周突然爆发：

1.利率

近10年来的超宽松货币政策、数以万亿美元、欧元、日圆和英镑计的量化宽松计划，以及“零”利率甚至负利率政策宣告终结。是的，目前仍有巨额刺激资金奔流在金融系统之内。但大潮正在转向。美国联邦储备委员会(美联储/FED)已经升息两次，而且还要进一步升息；欧洲央行暗示其正考虑在较预期提前很多的时点上调关键利率。虽然这就像油轮改变航向一样是个渐进的过程，但已经刺激了市场的神经。

2.收益率曲线

尽管美联储利率与美国短期债券收益率或许都在上升，但长债收益率未升。两者间差距收窄，即所谓收益率曲线“趋平”暗示，投资人认为经济增速或通胀力道还不到能支持进一步大幅升息的程度。收益率曲线较平坦通常预示经济增长开始放缓或甚至陷入衰退。

图表：tmsnrt.rs/2n7ElHz

3. 银行

收益率曲线趋平对银行来说是坏消息，银行业者多靠以便宜成本借入短期资金、再以较高利率贷出来赚钱。特朗普胜选后收益率曲线变陡，激励金融股大涨--美国的银行股跳升30%，欧洲的银行股也大涨20%--从而带动整体市场上扬。但3月初以来这股势头渐失。美国金融股已从高点回跌10%，后续或许还有更多卖盘出笼。根据美银美林的最新基金经理调查，投资人目前高度偏多银行股。美国金融股周二重挫4%，创去年6月以来最大跌幅。

图表：tmsnrt.rs/2ndz5DJ

4. 布仓

美银美林调查透露出一点令人瞠目的事实：全球股市高估程度创17年来之最。鉴于美国大选后股市上涨的程度，那或许并不太意外。道琼工业指数只花42天就完成19,000点到20,000点的千点涨幅，再涨到21,000点只花了24天。正如美银美林的Michael Hartnett所指出，估值和布仓使得“风险涨势在3月/4月出现停顿”。其他资产的布仓也达到极度紧绷程度，根据该调查，美元多仓无疑是世界上最“拥挤的交易”，而债券配置则为三年来最低。

图表：tmsnrt.rs/2mUPZ7A

5.关联性

在所谓正常状态下，市场会展现出某种规律。当美元上涨时，石油等大宗商品价格通常会下滑，反之亦然。这是因为大宗商品是以美元计价，因此两者之间通常呈反向走势。

但本周美元、石油、铜和其他大宗商品价格全数同步下跌。石油价格过去一周下跌超过10%，美元则来到六周低点。两者连动关系打破，意味着投资人全面转入“规避风险”模式。

6.市场里程碑

随着市场人气转趋黯淡，且资产市场下跌，关键水准已然成为目标。在部分情形下，这些目标只是一些单纯为市场所关注的整数关卡，没有其他的理由。

美元指数本周跌破100.00，布兰特原油跌破每桶50美元，美国10年期公债收益率(殖利率)一直无法坚守在2.50%上方。守住或跌破重要关卡通常暗示着市场重大转折，特别是当仓位过度拉伸的时候。

标准普尔500指数和道琼工业指数周二下跌超过1%，这是去年10月、也就是美国总统大选之前以来首见。难怪华尔街所谓的“恐慌指标”--衡量市场波动的VIX指数冲上超过两个月高点。

标准普尔500指数涨跌幅图表 tmsnrt.rs/2mta2hk

7.经济面意外

尽管全球经济表现并不亮眼，但仍持续成长，不过动能可能正在消散。过去一个月，花旗针对全球大型经济体编制的经济意外指数大多持平，或逐渐转为走低。放缓最为明显的是英国和欧元区指数，日本的指数则是已经降至负值。这意味着，特朗普刺激政策预期给经济带来的正面影响大多已经消散。这对于金融市场而言不是个好现象。

花旗经济意外指数图表 tmsnrt.rs/2msNf4Z

8. 英退

英国去年6月公投决定退出欧盟，迄今并未出现许多专家之前担心的那种严重经济后果。但这种情况似乎正在缓慢改变。在英退流程即将于3月29日正式启动之际，英国经济成长在放缓，商业投资冻结，随之而来的是通胀大幅上升而且实质薪资遭到侵蚀。如果这还不够，除了英退给商业和市场带来较大不确定性外，还有苏格兰要求举行二次独立公投。

9. 季末

从日历方面看，尤其是在每个季度末期，投资公司、基金、银行及其它市场参与者都会清理账目。目前距离第一季结束仅剩一周时间，一大波获利了结操作可能正在进行当中。这三个月股市、信贷、公司债和新兴市场都实现强劲上涨，那些乘这股市场上涨“东风”的参与者也都赚得盆满钵满。

10. 估值

标普指数远期市盈率已从大选日的16.6倍跳涨至18倍以上，使美股估值触及2004年以来最高。与此同时，该指数股息率仅略高于2%，相对于10年期美债而言有所逊色。10年期美债收益率(殖利率)近来可能下滑，但仍稳居2.40%以上。在这种充满不确定性的背景下，获利还有上升空间吗？(完)