美国制造业数据疲弱 进一步印证经济放缓

* 4月工厂活动为六个月最低

* 新订单为六个月来最疲弱，因内需疲软

* 大西洋沿岸中部地区制造业4月萎缩

* 3月新独栋房屋销售增长1.5%

路透华盛顿4月23日 - 美国4月工厂活动扩张速度为六个月最慢，成为美国经济增长势头在第二季初持续减弱的最新证据，不过复苏仍在继续。

即便受政府撙节影响，近几周经济状况趋于暗淡，但楼市的强劲仍是一粒定心丸。

其他数据显示，3月新屋销售为三年以来第二高水准，2月整体房价上涨。

“数据没有说明经济在大幅增长，但也没有明确显示经济跌落悬崖，”High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O'Sullivan称。

金融数据公司Markit称，美国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值从3月的54.6降至52.0，因产出、就业和新订单分项指数下滑。

该指数创下去年10月以来的最低位，尽管高于50表明制造业成长。

虽然Markit编制PMI报告的历史并不长，但其变化方向与其他显示4月制造业活动降温的调查相一致。

美国里奇蒙联邦储备银行周二表示，衡量大西洋沿岸中部地区的制造业活动的指标本月降至负值区域，受疲弱的出货和新订单分项拖累。

涵盖的地区包括哥伦比亚特区、马里兰、北卡罗来纳、南卡罗来纳、弗吉尼亚、以及西弗吉尼亚州的大部分地区。这些州受到政府自动减支措施的冲击料将是最大的。

浏览美国制造业相关图表，请点击：(link.reuters.com/vat64t)

浏览新屋销售相关图表，请点击：(link.reuters.com/qer34t)

**经济活动逐渐放缓**

分析师表示，结合本月至今公布的其它疲软的制造业调查结果来看，周二的制造业数据表明第二季伊始经济活动趋缓。

尽管制造业仅占美国经济总量约12%，但却对2007-09年经济衰退后的复苏起到重要作用。

路透调查称，美国第一季国内生产总值(GDP)环比增长年率料为3.0%，高于2012年第四季的成长0.4%。该数据将于周五公布。

但分析师认为4-6月当季的成长幅度可能仅在1.5%左右。

自从3月自动减支开始生效后，从就业、零售销售到制造业，该月数据明显趋于疲软，Markit和里奇蒙联储报告都暗示第二季增长乏力。

“今年上半年的表现与过去几年极其类似，一开始的经济活动复苏不能持续下去，”富国证券资深分析师Sam Bullard说。

尽管如此，经济并没有崩溃。

美国商务部公布的另一项报告显示，3月经季节调整后新屋销售增长1.5%，年率为41.7万户。

“这是一份不错的报告，支持了这样的观点，即经济中至少一部分没有因美国政府削减支出而遭受重创，”宾州Naroff Economic Advisors的Joel Naroff称，“楼市仍在持续复苏，但不要指望活动会进一步增加。”

楼市动能有些放缓，因一些主要地区缺少待销售房屋。上月市场新屋存量为15.3万户，距纪录低位不远。

这些房屋存量仅可供销售4.4个月，低于通常被认为供需平衡的六个月。(完)

(编译 王丽鑫/王翔琼/梁睿雪/于春红; 审校 徐文焰/程琳)

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