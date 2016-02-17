美国仙童半导体拒绝中资财团收购要求 因担心遭监管机构阻挠

路透2月16日 - 美国仙童半导体(Fairchild Semiconductor)FCS.O周二表示，已拒绝中国华润微电子有限公司和北京清芯华创投资管理有限公司(简称：华创投资)提出的收购要约，因为担心美国监管当局会出于国家安全考虑而阻止该交易。

这一行动凸显出中国企业和投资者在寻求收购美国晶片生厂商的过程中所面临的挑战，特别是当他们试图破坏现有的交易时。仙童半导体原本在去年11月已同意将自身出售给美国同业ON Semiconductor (ON.O)，价码为24亿美元。

“在经过全面考虑并咨询过公司法律和财务顾问之后，董事会认为此项收购提议并未优于公司同ON Semiconductor现有的收购协议，”仙童半导体在声明中称。

该公司股价周二收低2.9%报19.87美元，ON Semiconductor则收高6.2%至7.51美元。

仙童半导体在周二提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，与中方的交易可能被美国外资审议委员会(CFIUS)驳回，这种风险“令人无法接受”。CFIUS负责对潜在收购案进行评估，以确定不会危及国家安全。

华润微电子和华创投资在12月提出24.6亿美元的收购要约。仙童半导体认为这一出价不足以弥补监管风险。(完)