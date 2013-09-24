Fairfax牵头财团拟将黑莓私有化 交易价值47亿美元

9月23日在加拿大滑铁卢拍到的BLACKBERRY公司标志。 REUTERS/Mark Blinch

路透多伦多9月23日 - 智能手机制造商黑莓(BB.TO)已同意由其最大股东牵头的价值47亿美元私有化交易，以使该公司进行重组并远离公众监督。最近数年，黑莓市值和市场份额严重缩水。

由财产和意外灾害保险商Fairfax Financial Holdings(FFH.TO)牵头的财团初步报价为每股9美元，这为可能出现的竞购设定了底价。自8月以来黑莓一直在寻求出售。

作为一名投资者，Fairfax的执行长Prem Watsa常被形容为加拿大的巴菲特，因为他也是着眼长远。

黑莓股价在2008年6月在148美元上方达到顶点，当时该公司的设备仍是银行业者、政界人士和律师的首选。

黑莓股价周一在这项交易公布前暂停交易，恢复交易后在Nasdaq收盘报8.82美元，低于上述报价，表明市场对于是否会出现其他竞购者缺乏信心。

“我认为出现竞争性收购要约的可能性很低，”Global Securities策略师Elvis Picardo说。“溢价微乎其微，市场反应平淡，再次表明市场认为出现竞争性收购的几率很低。”

总部位于安大略省滑铁卢的黑莓曾经在随身收发邮件(on-your-hip email)领域中一路领先。但直到苹果(AAPL.O)iPhone和搭载谷歌(GOOG.O)安卓系统的手机后来居上，黑莓才推出便于消费者使用的触摸屏智能手机。

黑莓在11月4日之前还可以寻求更优报价，Fairfax也有权提出抗衡要约。后者正在设法向美国银行美林以及BMO Capital Markets融资以完成交易，并需要在11月4日截止期限之前完成尽职调查。

黑莓在声明中没有提及财团的具体成员，但金融界很多人都认为，加拿大财力雄厚且颇有影响力的养老基金可能参与了收购。

“由于信息披露方面的限制，我们说话需要谨慎，但可以说，我们的重点是要拿出一个有说服力的加拿大式的解决方案，”Fairfax发言人Paul Rivett说。

资产遍布全球的养老基金历来以长远眼光考虑投资决策。那些大型基金的官员要么是未回复置评请求，称他们没有相关信息，要么则是拒绝置评。

Watsa于8月退出黑莓董事会，指称可能存在利益冲突，当时该公司表示正在寻求出售。

Yacktman资产管理公司的总裁兼创始人Donald Yacktman称，预期不会出现竞购者。根据汤森路透的数据，该公司持有黑莓不到1%的股份。

J. Gold Associates首席分析师兼创始人Jack Gold称，“在黑莓的几个没有吸引力的选项中，这或许是最有可能的结果。”

他指出，“进行私有化，以及可能把公司的创始人Mike Lazaridis拉回来(一直有这种传闻)，可能争取到一些时间以使公司走上正轨。”

Lazaridis尚未回复置评请求。他在2012年初以前担任黑莓的联席执行长，并担任董事会成员直到3月。

黑莓周五表示，将退出竞争激烈的消费市场，专注于企业客户。

该公司发出预警，称第二季可能仅卖出370万部手机，并会减记近10亿美元。

在过去12个月，黑莓股价在Nasdaq一度高见18.32美元，最低触及6.22美元。

BDT & Company、美银美林和BMO Capital Markets担任金融顾问，Shearman & Sterling和McCarthy Tétrault将担任Fairfax与上述交易有关的法律顾问。(完)

(编译 王翔琼/郑茵；审校 张涛)

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