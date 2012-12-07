女性可凭面相识别易出轨男性--研究

路透香港12月5日（记者 陈依琳）---据周三发布的一份研究报告，女性能够仅凭面相说出陌生男性是否忠实，但是男性似乎缺乏判断女性的能力。

《生物学快报》（Biology Letters）刊出的这份报告的研究者发现，女性倾向於根据男人显露的男子气概作出上述判断。

珀斯西澳大学ARC认知与认知障碍卓越研究中心的Gillian Rhodes领导的团队写道，“女性对不忠诚的评估结果与实际情况表现出一定的相关性。”

“更具男子气概的男人被认为不忠诚的可能性更高，并具有更多不忠诚的性经历。”

参加测试的女性未将吸引力作为判断的依据。

在研究中，研究人员向34名男性和34名女性分别展示了189张白种成年人的面部彩色照片，并要求进行忠诚度评估。

研究者比较了评估结果和上述189人自述的性经历，发现女性测试者能够更准确地识别出哪些人忠诚，哪些人出轨。

研究人员指出，男性测试者则似乎没有线索。他们倾向於认为有吸引力、很女人的女性容易出轨，实际上并无证据表明这一点。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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