法国铁路设备生产商Faiveley看好新兴市场

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透巴黎1月4日电（记者 Alice Cannet）---法国铁路设备生产商Faiveley Transport(FAIP.PA)首席执行官Thierry Barel在接受路透采访时表示，该公司看好新兴经济体基础设施需求的上升，正瞄准俄罗斯、印度和中国市场。
Barel称，该公司在与中国铁道部洽谈高铁项目。去年7月的温州动车事故导致中国铁路设备的投资暂停。
他补充说，印度今年或大量订购机车，该国的地铁业务也快速发展。
该公司逾60%的销售收入来源於欧洲，但业务已经扩展到亚太地区。2011年上半年，该公司获得了印度金奈以及中国一些大城市的地铁系统设备订单。
"该公司正继续努力使其结构变得灵活，以应对可能出现的临时性订单下降或延迟。"（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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