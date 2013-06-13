博客：欧洲葡萄酒在中国的头号敌人不是关税是假酒

2013年6月6日，一家法国餐馆的经理Charles Gaudfroy在北京向路透记者展示一瓶假冒的法国罗曼尼康帝葡萄酒(左)与法国真品葡萄酒包装的差别，假酒是在中国南方一家酒品商店中发现的。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

记者 Terril Yue Jones

Bruno Paumard是一家中国酒庄的酒窖总管。他在描述一瓶据说是来自法国的葡萄酒时忍不住笑个不停。这是他的一位朋友两年前送给他的一瓶葡萄酒。

这是一瓶白葡萄酒，标签说明显示其产自法国罗曼尼康帝酒庄(Romanee-Conti)，但瓶身上的商标图案显示的是拉菲酒庄，而且标签所注的产地是法国南部的蒙彼利埃。

罗曼尼康帝葡萄园一向以产自法国勃艮第地区的高品质葡萄酒而闻名，此外仅生产很少一部分产地标注为蒙哈榭(Montrachet)的白葡萄酒。该酒庄与同样有名、位于波尔多地区的拉菲酒庄没有任何关系，两家酒庄的产品都不是在蒙彼利埃附近生产的。

Paumard表示：“这是我看到的被假冒的名牌中最让人叹为观止的一个。”他工作于中国内蒙古的汉森酒庄。

中国的酒品商店、餐馆和超市经常需要警惕假酒。而随着中国对从欧盟进口的葡萄酒的展开调查，威胁对这些进口葡萄酒征收反倾销税，市场上的假冒进口酒数量或许有所增加。

北京的聂女士称：“葡萄酒价格贵一点还可以接受，但我不想喝到假酒。”她是一名家庭主妇，接受采访时她正在一家餐厅与朋友享受一瓶意大利特选白葡萄酒。

“如果葡萄酒价格涨了，可能别人不买了，但我还是会买。价格能说明问题。但品质很重要，这事关身体健康。”

通过个人博客grapewallofchina.com跟踪中国葡萄酒业的Jim Boyce表示，没人知道中国市场中假酒占了多大的比例。

“很受人欢迎的品种往往会遭到假冒。”

葡萄酒，尤其是价格不菲的葡萄酒在中国很受欢迎，有时其炫耀的意义大于口感本身。

跟聂女士一起用餐的王女士说：“那些很贵的葡萄酒假的更多。”