2013年白金需求料下降 市场或出现供大于求--GFMS

* 尽管供过于求，但矿业问题支撑价格

* 钯金供应缺口规模料将持续“可观”

* 今年白金均价料将接近每盎司1,600美元

* 钯金金价料将为每盎司725美元

路透伦敦5月2日 - 黄金矿业服务公司(GFMS)周四表示，全球白金(铂金)市场今年料将出现供过于求的状况，因欧洲汽车制造商对白金的需求进一步疲软。

但尽管市场料将供过于求，但南非矿业动乱却也一触即发。如果动荡进一步持续，损害对白金开采的投资兴致，可能会令白金价格高见每盎司1,750美元，较当前价位高约18%。

去年南非矿业生产受到干扰，令白金供应缺口达到83,000盎司，为2004年来首次。

“我们认为今年价格波动幅度可能会相当大，价格会阶段性走强，”GFMS研究部门主管William Tankard说。

“(但)尤其是欧洲汽车工业方面的基本情况仍然不妙，会限制价格上行。”

铂族金属主要用于催化转换器。欧洲常用的柴油发动机使用较多铂金，而美国和中国比较青睐的汽油发动机使用钯金的比例较高。

总的来说黄金矿业服务公司(GFMS)预计今年铂金价格将在1,375美元至1,750美元区间交投，均价接近1,600美元。目前价格约为1,475美元。

去年钯金创下2001年以来最大供应缺口后，今年料将再次录得“巨大”缺口，因中国和美国的汽车生产企业需求持续回升，而供应依旧紧张。

目前钯金现货价报每盎司680美元，预计今年将在600-800美元区间波动，均价为725美元。

但GFMS称，钯金价格升势将因现有存量回归市场而受到威胁。(完)

(编译 梁睿雪/于春红; 审校 张荻/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。