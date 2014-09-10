独家：美国零售商达乐将以91亿美元向Family Dollar发起敌意收购

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透9月9日 - 知情人士周二透露，美国零售商达乐公司(Dollar General Corp)(DG.N)正准备最早于本周对同业Family Dollar StoresFDO.N发起敌意收购，直接向对方公司股东提出91亿美元报价。该公司之前两次接洽均遭冷遇。
这些人士称，达乐可能最早周三向Family Dollar提出报价。由于此事尚未公开，这些知情人士要求不被点名。
Family Dollar已经与Dollar Tree Inc(DLTR.O)达成协议，将公司以85亿美元出售给后者，并以反垄断风险为理由拒绝了达乐的上门求亲。
达乐最近在上周提出的出价中，加码了5亿美元的分手费，并将打算出售的店家数从700家增加到1,500家，以期能得到反垄断的核准。
熟悉此事的人士表示，达乐认为这些新的收购条件消除了Family Dollar的反垄断风险。但Family Dollar回绝了好意，称这并不足以让公司有足够的保护。
达乐的代表不愿表示意见。目前也无法立即取得Family Dollar对这件事置评。(完)
(编译 郑茵/戴素萍 审校 张荻)
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