企业并购：折扣连锁店Dollar Tree出价85亿美元收购Family Dollar

Dollar Tree在美国大部分州的郊区店销售各种消费品，以及礼品、聚会用品和贺卡等非必需品。所有商品标价都不超过1美元。

Family Dollar的店面大多建在低收入社区，主要销售利润较低的食品和家庭生活用品。

“此并购交易将让我们的生意扩展到较低收入顾客，”Dollar Tree执行长Bob Sasser称。

Sasser指出，现在断言Dollar Tree是否会计划裁员或关闭门店还“为时尚早”。

Family Dollar股东每股将可换得59.60美元现金及价值14.90美元的股票。企业估值约为92亿美元。

Dollar Tree表示，将用从摩根大通那里已经获得的过桥贷款，以及既有现金和债券来为此项交易提供资金。

摩根大通证券是Dollar Tree的财务顾问，摩根士丹利则是Family Dollar的财务顾问。(完) (编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛)