《独家新闻》美国投资大亨伊坎已出清所持Family Dollar股权--消息

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透纽约9月3日 - 据知情人士周三透露，亿万富翁伊坎(Carl Icahn)已将所持Family Dollar Stores 股权悉数出售，获利约2亿美元。
Dollar Tree 7月同意以85亿美元收购Family Dollar，但之后面临Dollar General 的竞争，后者出价91亿美元收购Family Dollar。
伊坎6月成为Family Dollar的最大股东，当时公布自己持有该公司9.4%的股权，并敦促该公司将自身出售。
截止7月底，伊坎公布减持Family Dollar股权至3.61%。
目前还不清楚伊坎何时出售了剩余股权。但伊坎的决定可能表明，他预计收购Family Dollar的价格不会因为竞购战而大涨。他的决定也减轻了Family Dollar面临的维权投资者压力。
根据汤森路透数据，另一位维权投资者Nelson Peltz旗下的Trian Fund Management LP也持有Family Dollar的7.34%股权。
Trian的首席投资官Edward Garden自2011年以来便一直是Family Dollar的董事会成员，并且在审核Family Dollar战略方案的委员会中效力。该委员会由四名董事组成，负责审核包括Dollar Tree交易在内的各种战略方案。
Family Dollar周三股价约报80.22美元，与上日持平。Dollar General对该公司的收购报价为每股80美元，Dollar Tree在已达成协议中的报价则为每股74.50美元。(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)