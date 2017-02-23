万里股份终止与搜房资产重组方案 因中概股回归A股政策不明

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司(600847.SS)周四公告，决定终止与搜房控股(SFUN.N)相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
万里股份称，本次重组事项的终止，不会对其生产经营活动造成重大不利影响。另外，在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
该公司此前公布的重组预案称，拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置入搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，标的资产合计作价为161.8亿元人民币。
但在2016年1月，上交所曾就上述重组事项向万里股份发出问询函；当年7月，万里股份决定暂时撤回向证监会提交的与搜房控股重组的申请文件，待相关工作完成后再按要求提交。
因重大事项未公告，万里股份股票周三(22日)停牌，停牌前收报21.41元人民币。因尚需召开投资者说明会，公司股票今日(23日)起继续停牌，至公告投资者说明会情况时申请复牌。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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