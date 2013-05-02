《独家新闻》中国厚朴投资方风雷成立新基金，募资最高20亿美元

路透香港5月2日 - 知情人士透露，中国知名投资银行家、厚朴投资管理公司联合创始人方风雷正在为一支新基金募资，规模最高达20亿美元。

方风雷于三年之前淡出公众视野，他的下个举动充满神秘性亦备受关注。

这档新基金也重新引出一个潜在冲突，即方风雷身兼高盛高华证券董事长与厚朴投资联合创始人的双重身份，可能会使他陷入与高盛竞争交易的尴尬处境。

厚朴投资之前只募集并投资一支基金，但这支基金创造丰厚回报，且曾参与几笔重大且获利交易后，但厚朴2010年突然逐渐淡出，令投资者和竞争对手大感意外。

方风雷今年61岁，是一位资深的交易撮合人。他在中金和中银国际工作时为其奠定业内地位，并曾牵头中国移动 等国有企业的重组和上市。2004年方风雷担任高盛高华和北京高华证券的董事长。

消息人士称，方风雷对部分投资者表示，新基金(厚朴基金II，Hopu Master Fund II)已经获得大约10亿美元的投资承诺，但未透露资金来源。消息人士称，目前还不清楚厚朴基金II的投资策略。

厚朴基金发言人拒绝对新基金计划置评。高盛亦拒绝置评。由于该计划是保密内容，消息人士要求匿名。

**新投资环境**

这次方风雷的团队以及面临的市场环境，与首次成立厚朴基金时已截然不同。

当时西方市场陷入混乱，而中国经济年增长率接近10%，能为投资者提供巨大的机会。

即便第一季增幅仅为7.7%，中国的经济规模和增长速度仍把投资者吸引到私募股权基金，不过由于投资回报令人失望，投资者也更为反思将资金投往何处。

“目前整体融资环境非常困难，即便知名基金也是如此，”一名中国私募基金行业的投资者表示。(完)