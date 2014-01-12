方正证券拟132亿元收购民族证券

路透上海1月11日 -去年8月停牌至今的的中国方正证券(601901.SS)周六公告称，拟通过向民族证券全体股东非公开发行股份的方式，收购民族证券100%的股权，交易价格约132亿元人民币。

公告显示，本次非公开发行价格为6.09元/股，发行数量约21.68亿股，民族证券各股东以截至股权交割日各自所持有的民族证券股权认购方正证券新增发行股份。

交易完成后民族证券成为方正证券全资子公司，民族证券各股东成为方正证券股东。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，截至评估基准日（2013年8月31日），民族证券整体评估值为132.02亿元，账面净资产值为68.37亿元，评估增值率为93.09%。

若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例，此前西南证券(600369.SS)曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。

方正证券因筹划重大资产重组事项，自2013年8月27日停牌至今，停牌前收报5.91元，公司股票将于下周一(13日)起复牌。（完）

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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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