方正证券拟合并民族证券

路透上海9月26日 - 股票停牌达一个月的方正证券(601901.SS)周四公告称，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券有限责任公司。若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例，此前西南证券(600369.SS)曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。

公告称，因本次重大资产重组属于资本市场重大无先例事项，涉及的相关程序较为复杂，为维护投资者利益，公司申请方正证券股票自周四起继续停牌，预计停牌不超过30天。

中国证券报周四报导引述方正证券内部人士的话称，民族证券在全国设有49家营业部，主要分布于东北、华北和西北地区，与方正证券主要布局华中、江浙、华北的格局形成地域互补。此次并购民族证券，将进一步扩大方正证券的经营区域和经营规模，增强上市公司资本实力和整体竞争力。

目前，方正证券市值约360亿元人民币。截至今年中期，公司总资产292亿元，净资产150亿元。

而民族证券2012年报显示，去年底公司注册资本为13.94亿元，净资产为21.5亿元。不过公司官网介绍称，目前其注册资本为44.87亿元。有国内媒体今日报导称，民族证券控股股东北京政泉控股有限公司今年对其进行了单方面增资，其持股比例增至84.4%，东方集团(600811.SS)持股4.67%，东方集团9月初亦已持续停牌。（完）

(发稿 林琦； 审校 曾祥进)

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