香港《经济日报》：抓房祖名易 重建社会价值难

（8月20日社评）

港台影星房祖名和柯震东在北京吸毒被捕，中央显然是要打典型，为禁毒立威。中央近月在全国雷霆禁毒扫黄，除要破除社会歪风，更图重建社会价值、建文明国家，但知易却行难。

因主演《那些年，我们一起追的女孩》爆红的台湾男星柯震东，以及国际影星、全国政协委员成龙之子房祖名，日前在北京成龙家中因吸毒被捕，由于两人在两岸有极高知名度，消息遂轰动中港台。

近期中国内地爆出多宗涉及艺人的吸毒案，中央应有意为之。皆因中国内地上月首次以中共中央、国务院的名义，发布加强禁毒工作的意见，将禁毒提升至极高层次，原因之一是中国内地毒品问题日益猖獗，尤其荼毒年轻人，去年75%新吸毒者年龄在35岁以下，中央遂着力打击知名年轻艺人，以警示民众特别是年轻人绝不可碰毒品。

然而，此实说易行难。皆因自改革开放以来，功利主义在中国内地根深柢固，年轻人在学时已被灌输求学就是为升官发财；踏入社会时，则为钱出卖良心，假冒伪劣、黑心食品药品等无所不为。唯利是图、炫耀财富习气难改，中央要重塑社会价值，一直寸步难前。

故中国内地多抓几个涉毒涉黄的明星名人不难，真正困难是在破除歪风后，如何重树社会踏实新风气，否则禁毒扫黄只是流于短暂的走过场运动，过后死灰又复燃，习近平要实现文明、富强中国梦，须跨越此大障碍。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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