房利美和房贷美将联合成立新的房贷证券化公司--FHFA

路透华盛顿3月4日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周一表示，房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB将联合成立一家新的房贷证券化公司，作为减弱政府在抵押贷款市场作用的垫脚石。

“最主要的目标是创造出有价值的工具，能够出售或是决策者用来作为未来抵押市场的基本元素，”联邦住房金融局主管Edward DeMarco对全美商业经济协会(NABE)表示。

房利美和房贷美在2008年接受政府纾困，这两家公司协助约三分之二的美国新房屋贷款进行融资。DeMarco正寻求缩减其涉入的程度，降低纳税人的风险。

自这两家公司被政府接管以来，美国财政部已挹注近1,900亿美元以维持其运作。

联邦住房金融局希望透过成立一家新的证券化公司，能够为单一的证券化平台舖路，并迫使房利美和房贷美放弃各自的系统。

其目标旨在降低这两家由政府所资助的企业在房市系统中所扮演的角色，因国会缺乏相关立法，奥巴马政府也未指明未来走向。(完)

(编译 戴素萍; 审校 王兴亚)

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