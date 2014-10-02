《热点透视》“两房”诉讼结果料不利于房市改革

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio 编译 张明钧
路透华盛顿10月1日 - 在论及抵押贷款改革时，美国国会议员又有了另一个可以坐视不管的藉口。关于投资人要求追回房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB720亿美元充公利润的诉讼，一联邦法官周二裁定投资人败诉。这是正确的裁决，但对于启动抵押贷款融资改革而言却是无济于事。
败诉的投资人大多是想要迅速捞上一笔的投机客。这些投资人也不是唯一试图想推翻美国政府对“两房”相关决策群体，他们反对的决策包括2008年时加以纾困、到2012年开始收纳利润等等。周二的裁决立场明确，未给其他相关诉讼带来太大希望。事实上也不该如此。
问题在于，这项判决意味着几乎所有两房赚来的钱都进了山姆大叔口袋，供国会议员使用。这些钱不是一笔小数目。时至今日，光房利美接受救助以来上缴给政府的金额就超过1,300亿美元，比其接受救助的数额多出约130亿美元。
金融危机过后不久，许多的讨论都不断聚焦在如何解散两房，包括减少、甚至取消美国纳税人数十年来对两房提供的支持。
让两房重新获利、并将获利上缴政府的做法，改变了讨论的内容。的确，由于再融资热潮已经结束，两家公司当前的季度获利已经无法再和几年前的高水准相提并论。但是其获利不是个小数字，国会议员恐怕不会轻易罢手。
反之，若法官裁决有利于投资人团体，或许会刺激国会对房市改革采取行动。然而事到如今，对于国会而言袖手旁观是一个更为轻松的选择。(完)
两房诉讼相关报导，请点选：[nL3S0RX098]
(译文审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。