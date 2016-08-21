ST钒钛拟向攀钢集团等出售铁矿石等业务 预估值89.4亿元

- 路透上海8月20日 - 中国攀钢集团钒钛资源股份有限公司(000629.SZ)周五晚公告称，拟向控股股东攀钢集团及关联企业鞍钢矿业出售五家公司股权及海绵钛项目，标的资产预估值合计为89.41亿元人民币。交易完成后，公司将剥离铁矿石业务、钛精矿提纯业务和海绵钛项目。

据公告，*ST钒钛拟向攀钢集团转让其持有的攀钢矿业100%股权、攀港公司70%股权和海绵钛项目；拟向鞍钢矿业转让其持有的鞍千矿业100%股权、鞍澳公司100%股权、鞍钢香港 100%股权。本次交易中，受让方主要以承接*ST钒钛债务及现金形式支付，鞍钢矿业为上市公司实际控制人鞍钢集团所控制的公司。

标的资产包括位于四川、辽宁及澳大利亚的铁矿，其净资产帐面价值为128.61元，本次预估值较帐面价值减值39.2亿元，减值幅度达30.48%。

*ST钒钛表示，公司具备年产铁精矿2,350万吨的能力，是中国最大的铁矿石采选上市公司。受国际铁矿石价格断崖式下跌影响，公司近年来铁矿石采选业务出现持续大额亏损。同时，虽然目前公司海绵钛产量和技术水平总体处于国内领先水平，但由于对引进技术的掌握、消化吸收不够，造成性能考核结果与设计指标仍存在较大差距，产品成本较高，相关业务亏损。

此次重组方案实施后，公司将彻底剥离目前出现亏损同时未来盈利前景较差的铁矿石采选业务、钛精矿提纯以及海绵钛项目，保留具有盈利能力和前景的钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等业务，从而有利于公司更快地实现扭亏为盈。

*ST钒钛已连续两年亏损，2016年上半年仍亏损8.36亿元。公告称，本次出售资产存在评估减值，故公司今年净利极有可能为负数，公司极可能在2016年报公告后暂停上市。若2017年净利仍为负数，公司股票将终止上市。

*ST钒钛自5月底开始停牌，因筹划重组事项，停牌前收报2.39元。由于深交所将对相关重组文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）