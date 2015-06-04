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国际财经 | 2015年 6月 4日 星期四 18:45 BJT

5月全球食品价格跌至2009年9月以来最低--粮农组织

路透罗马6月4日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示，全球食品价格5月降至2009年9月以来最低，因谷物、肉奶制品的跌幅超过了油糖价格的略微上涨。

粮农组织的5月平均食品价格指数为166.8点，较4月下降2.4点，或1.4%，较上年同期下挫46点，或22.4%。该指数是衡量谷物、油籽、奶、肉及糖一篮子商品的月度变化指标。

全球产量上升、美元走强及原油价格下跌，过去一年打压食品价格，该指数自2014年4月以来持续下滑。

油和糖价格逆势上涨。粮农组织称，棕榈油价格上扬，因市场担心厄尔尼诺(圣婴)现象可能对东南亚的影响，豆油价格因需求增加而上涨，特别是中国需求。

报告称，糖价出现10月以来首次明显反弹，因巴西榨季开局不顺。

FAO预测2015-16年全球谷物产量将达25.24亿吨，上一年曾创收获纪录高位。4月时，FAO预测年度产量为25.09亿吨。

谷物产量预估提高，主要是由于非洲及北美收成量高于预期，但2015-16年度产量仍料较上年下滑1%。

2015-16年度年末库存预估为6.343亿吨，2014-15年度为6.465亿吨。

全球小麦产量料达7.234亿吨，高于4月时预估的7.191亿吨。(完)

(编译/审校 于春红/蔡美珍/高琦)

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