5月全球食品价格跌至2009年9月以来最低--粮农组织

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透罗马6月4日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四表示，全球食品价格5月降至2009年9月以来最低，因谷物、肉奶制品的跌幅超过了油糖价格的略微上涨。
粮农组织的5月平均食品价格指数为166.8点，较4月下降2.4点，或1.4%，较上年同期下挫46点，或22.4%。该指数是衡量谷物、油籽、奶、肉及糖一篮子商品的月度变化指标。
全球产量上升、美元走强及原油价格下跌，过去一年打压食品价格，该指数自2014年4月以来持续下滑。
油和糖价格逆势上涨。粮农组织称，棕榈油价格上扬，因市场担心厄尔尼诺(圣婴)现象可能对东南亚的影响，豆油价格因需求增加而上涨，特别是中国需求。
报告称，糖价出现10月以来首次明显反弹，因巴西榨季开局不顺。
FAO预测2015-16年全球谷物产量将达25.24亿吨，上一年曾创收获纪录高位。4月时，FAO预测年度产量为25.09亿吨。
谷物产量预估提高，主要是由于非洲及北美收成量高于预期，但2015-16年度产量仍料较上年下滑1%。
2015-16年度年末库存预估为6.343亿吨，2014-15年度为6.465亿吨。
全球小麦产量料达7.234亿吨，高于4月时预估的7.191亿吨。(完)
(编译/审校 于春红/蔡美珍/高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)