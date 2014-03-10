联合国警告需大力增加粮食产出以避免社会动荡

路透乌兰巴托3月10日 -联合国粮食及农业组织(粮农组织/FAO)周一表示，在本世纪中期之前全球粮食必须增产60%，否则将面临严重的粮食短缺，从而引发社会动荡及内战。

联合国粮农组织亚太地区助理总干事小沼广幸表示，未来数十年粮食需求将迅速增长，因全球人口料将突破90亿大关，同时民众财富增加将改善饮食内容、消耗更多热量。粮农组织目前正在乌兰巴托展开为期一周的区域食品安全会议。

然而随着对粮食需求增加，但全球花费在农业研究的资金越来越少，导致许多科学家质疑粮食产出能否跟上需求增长。

“若我们无法达成目标，且发生粮食短缺，则发生社会政治动荡、内战、恐怖主义的风险将升高，整体全球安全可能会受到影响，”小沼广幸指出。

小沼广幸表示，发展中国家所面临的挑战尤其巨大，粮食需要增产的幅度高达77%。

他说，即使亚太地区实现千年发展目标，将长期粮食不足的人口比例降至12%，饥饿人口仍将超过5亿人。

根据联合国粮农组织，尽管在解决全球粮食短缺的问题上取得了进展，但是仍有8.42亿人营养不良，其中有近三分之二分布在亚太地区。五岁以下儿童每四人就有一人因为缺乏营养而发育迟缓。

粮农组织列出了两项主要方案：增加耕地面积和提高生产率。不过可耕地已经几乎全数开发，且过去二十年里生产率增长不足。

在1980年代的绿色革命期间，稻米和小麦的年产出率提高了3.5%，但在过去20年间，产出率的增幅一直限于0.6-0.8%。

Konuma表示，从理论上讲，全球要想避免严重的粮食短缺，作物产出率增幅需要稳定在约1%的水准。

另外，在中国等农业生产大国，水资源缺乏的问题也在加剧，而且许多农户正愈发倾向于从种植食品作物转向生物能源，这种选择有助于削减温室气体排放，非常流行。

气候变化使形势进一步恶化，有更多极端天气事件发生，破坏作物生长。在过去三年里，澳洲、加拿大、中国、俄罗斯和美国都遭遇过洪水和干旱带来的巨大农业损失。

另外，根据联合国报告，成本升高也是对食品安全的又一个重大威胁。昂贵且波动剧烈的食品价格限制了穷人对食品的获取，同时高油价也助推了作物生产成本。（完）

(编译 张明钧/洪曦/高琦 审校 蔡美珍/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。