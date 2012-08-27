粮农组织总干事希望G20采取协调行动缓轻粮食价格压力

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透斯德哥尔摩8月27日电---联合国粮农组织总干事格拉齐亚诺达席尔瓦周一表示,20国集团(G20)必需就采取协调行动减轻食品价格忧虑达成协议,因这些国家的产量占据受关注农产品产量的大部分.
格拉齐亚诺达席尔瓦表示,他不会将目前的食品价格态势称为一场危机,但若南半球国家的粮食产量令人失望的话,就有可能达到危机的水平.
他对路透表示,协调行动应该包括避免采取单边出口禁令,鼓励替代食品.
他指出,当前的食品价格上涨程度不如2007/08年那样严重.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
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路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。