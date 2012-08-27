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国际财经 | 2012年 8月 28日 星期二 07:10 BJT

粮农组织总干事希望G20采取协调行动缓轻粮食价格压力

路透斯德哥尔摩8月27日电---联合国粮农组织总干事格拉齐亚诺达席尔瓦周一表示,20国集团(G20)必需就采取协调行动减轻食品价格忧虑达成协议,因这些国家的产量占据受关注农产品产量的大部分.

格拉齐亚诺达席尔瓦表示,他不会将目前的食品价格态势称为一场危机,但若南半球国家的粮食产量令人失望的话,就有可能达到危机的水平.

他对路透表示,协调行动应该包括避免采取单边出口禁令,鼓励替代食品.

他指出,当前的食品价格上涨程度不如2007/08年那样严重.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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