朝鲜粮食产量连续两年上升 但仍存在短缺问题--FAO

路透罗马11月12日电---联合国粮农组织（FAO）周一称，朝鲜粮食产量连续第二年上升，但该国仍面临粮食短缺和大范围营养不良的问题。

FAO预测，朝鲜2012年主要收获期及2013年早期农作物的产量将为580万吨，较上年同期将上升10%。

该机构表示，朝鲜面临的粮食缺口为20.7万吨，为多年以来的最低水平，但该国民众仍面临营养不良问题。

FAO在朝鲜开展粮食产量调查任务後发布了上述报告。

该机构经济学家、调查任务的联合负责人Kisan Gunjal在一份声明中称：“朝鲜仍需要国际社会的帮助。新的作物收成数据虽是好消息，但（朝鲜民众的）饮食中缺乏蛋白质和脂肪的情况令人担忧。”

报告指出，受今年上半年持续乾旱影响，朝鲜的大豆产量下降30%，这是令人特别担忧的问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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