粮农组织敦促淘汰高危农药

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透米兰7月30日 - 联合国粮农组织(FAO)周二表示，鉴于印度发生的农药污染学生餐导致23名儿童死亡事件，发展中国家应加快从市场清除高危农药的步伐。
本月早些时候，印度比哈尔邦的免费学生午餐因被剧毒农药久效磷污染，而导致学生死亡。 久效磷被世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织列为高危农药。
粮农组织声明中称：“许多发展中国家的经历说明，这类剧毒产品的销售和使用常常会给人体健康和环境带来严重风险。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。