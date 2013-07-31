粮农组织敦促淘汰高危农药

路透米兰7月30日 - 联合国粮农组织(FAO)周二表示，鉴于印度发生的农药污染学生餐导致23名儿童死亡事件，发展中国家应加快从市场清除高危农药的步伐。

本月早些时候，印度比哈尔邦的免费学生午餐因被剧毒农药久效磷污染，而导致学生死亡。 久效磷被世界卫生组织(WHO)和联合国粮农组织列为高危农药。

粮农组织声明中称：“许多发展中国家的经历说明，这类剧毒产品的销售和使用常常会给人体健康和环境带来严重风险。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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