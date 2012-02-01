粮农组织提高今年全球大米库存预估至2000年来最高

路透米兰1月31日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周二称,2012年全球白米库存料将达到1.51亿吨,为2000年来最高,且高於先前预估.

粮农组织在最新的稻米市场监测报告中称,"按这种水平,库存将足以满足全球32%的预计消费量,高於2011年的30%."

粮农组织提高库存预估,是因为因2011年全球产量强劲,预计白米产量为4.812亿吨,稻谷产量为创纪录的7.214亿吨.11月时的白米库存预估为1.49亿吨.

粮农组织将2012年国际稻米贸易量预估下调100万吨,至3,280万吨,较2011年减少5%,因多个主要进口国产出前景改善,可能削弱其进口需求.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。