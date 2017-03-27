版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 27日 星期一 10:09 BJT

远东宏信澄清与辉山乳业没有任何业务关系 盘初小幅上涨

路透香港3月27日 - 中国中化集团旗下融资租赁业务分支--远东宏信(3360.HK)周一发表公告澄清，公司与辉山乳业(6863.HK)无任何业务关系，该股盘初小幅上涨。

远东宏信表示，经自查核实，截至公告日期，该公司与辉山乳业并无存在融资租赁应收账款，亦无与辉山乳业建立任何其他业务关系。

香港时间09:57，该股升0.13%，报7.48港元。

稍早本地传媒报导，上周五股价曾暴泻九成的辉山乳业，其董事长杨凯于前一天在辽宁的银行债权人会议上承认，公司实际上已经资不抵债。

中国平安(2318.HK)(601318.SS)及旗下平安银行(000001.SZ)周日晚公告否认持有辉山乳业股份，称只是辉山乳业大股东以股份质押贷款，平安银行将采取各种措施保障信贷资金安全。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐