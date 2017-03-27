远东宏信澄清与辉山乳业没有任何业务关系 盘初小幅上涨

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月27日 - 中国中化集团旗下融资租赁业务分支--远东宏信(3360.HK)周一发表公告澄清，公司与辉山乳业(6863.HK)无任何业务关系，该股盘初小幅上涨。
远东宏信表示，经自查核实，截至公告日期，该公司与辉山乳业并无存在融资租赁应收账款，亦无与辉山乳业建立任何其他业务关系。
香港时间09:57，该股升0.13%，报7.48港元。
稍早本地传媒报导，上周五股价曾暴泻九成的辉山乳业，其董事长杨凯于前一天在辽宁的银行债权人会议上承认，公司实际上已经资不抵债。
中国平安(2318.HK)(601318.SS)及旗下平安银行(000001.SZ)周日晚公告否认持有辉山乳业股份，称只是辉山乳业大股东以股份质押贷款，平安银行将采取各种措施保障信贷资金安全。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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