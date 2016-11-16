Faraday Future内华达电动车厂建设暂停 显示乐视董事长贾跃亭资金问题加重

路透底特律11月15日 - 中国乐视董事长贾跃亭与他人联合创建的一家美国初创公司，本周暂停了投资额达10亿美元的内华达电动车工厂建设工作。这显示希望挑战特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)的贾跃亭面临的财务问题变得严重。

这家初创公司名为“Faraday Future”，总部在美国加州加迪纳。据一名内华达州官员，该公司数次错过向承包商AECOM付款的截止日期。Faraday的一名发言人拒绝证实是否未按时付款，但表示Faraday在工厂的“调整期”内与AECOM“正在合作”，并计划在2017年重启工厂建设工作。

“这是庞氏骗局，”内华达州财务官Dan Schwartz周二接受采访时表示，“你有一家从未造过汽车的新公司，在沙漠之中兴建一家新工厂，有一名神秘的中国富豪出资。在某种程度上，和马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)如出一辙，游戏结束了。”

Faraday是贾跃亭支持的中国及美国一系列电动车企业之一。贾跃亭上周承认乐视的扩张速度过快，面临着现金短缺的问题。乐视投资了从电动车到智能手机的多种高科技产品。

稍早的时候，Faraday谈成了一项协议，在内华达州投资10亿美元建设新工厂，州政府提供逾2亿美元的鼓励与优惠政策。该项目预计可创造4,500个工作。

Schwartz表示，内华达州尚未发行1.75亿美元债券，这是对上述工厂激励措施的组成部分。

Faraday的发言人周二表示，公司正在“重新集中资源”准备在1月初推出首款生产型汽车，参加每年一次的拉斯维加斯消费电子展。乐视也在为此次展会准备一个新款电动车。

Faraday Future在10月末证实，六名高管已在几个月内离职。

一名Faraday Future前经理告诉路透，几名离职的资深高管“看到公司的财务状况陷入困境”，贾跃亭一直未能获得足够的投资“支持乐视的所有项目”。(完)