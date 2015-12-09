加州枪击案男枪手曾密谋另一起袭击 但未付诸实施--CNN

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透12月8日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周二引述两名美国官员的话称，调查人员认定加州圣贝纳迪诺枪击案男枪手Syed Farook早些时候可能曾与另一人密谋另一起袭击。
一名官员告诉CNN，二人2012年密谋袭击，并设想了具体的袭击目标。但报导称，两名官员都说不好当时密谋到了什么程度。
一名官员称，因当时在该地区针对恐怖威胁逮捕了不少人，二人决定中止袭击计划。
但CNN未透露另一名同谋的姓名。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。