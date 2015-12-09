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时事要闻 | 2015年 12月 9日 星期三 10:29 BJT

加州枪击案男枪手曾密谋另一起袭击 但未付诸实施--CNN

路透12月8日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周二引述两名美国官员的话称，调查人员认定加州圣贝纳迪诺枪击案男枪手Syed Farook早些时候可能曾与另一人密谋另一起袭击。

一名官员告诉CNN，二人2012年密谋袭击，并设想了具体的袭击目标。但报导称，两名官员都说不好当时密谋到了什么程度。

一名官员称，因当时在该地区针对恐怖威胁逮捕了不少人，二人决定中止袭击计划。

但CNN未透露另一名同谋的姓名。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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