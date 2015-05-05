“中国：镜花水月”展览凸显中国元素对西方时尚的影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Patricia Reaney
路透纽约5月4日 - 在纽约大都会艺术博物馆举行的展览中，中国艺术和文化与西方时尚和设计碰撞出了火花。
今年的展览主题为“中国：镜花水月”，将从5月7日持续到8月16日，来自40名设计师的150套服饰参展。
本次展览准备时间超过两年，在3万平方米的两层画廊内举行。参观者可以看到西方设计师从中国元素中获得的灵感。
“展览凸显出中国艺术和电影对西方顶级时尚设计师的影响，”大都会艺术博物馆总监兼CEO Thomas P. Campbell说道。
展览荟萃龙袍、女式宫廷长袍、书法以及青花龙纹罐等中国元素，以及西方设计师从中获取灵感而设计出的晚装等服饰。
《末代皇帝》、《大红灯笼高高挂》和《霸王别姬》等中国影片的剧照，以及西方设计师由此而设计出的服饰也出现在展览中。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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