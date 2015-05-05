“中国：镜花水月”展览凸显中国元素对西方时尚的影响

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Patricia Reaney

路透纽约5月4日 - 在纽约大都会艺术博物馆举行的展览中，中国艺术和文化与西方时尚和设计碰撞出了火花。

今年的展览主题为“中国：镜花水月”，将从5月7日持续到8月16日，来自40名设计师的150套服饰参展。

本次展览准备时间超过两年，在3万平方米的两层画廊内举行。参观者可以看到西方设计师从中国元素中获得的灵感。

“展览凸显出中国艺术和电影对西方顶级时尚设计师的影响，”大都会艺术博物馆总监兼CEO Thomas P. Campbell说道。

展览荟萃龙袍、女式宫廷长袍、书法以及青花龙纹罐等中国元素，以及西方设计师从中获取灵感而设计出的晚装等服饰。

《末代皇帝》、《大红灯笼高高挂》和《霸王别姬》等中国影片的剧照，以及西方设计师由此而设计出的服饰也出现在展览中。（完）