焦点：亚洲时尚品牌崛起 挑战西方大牌

路透首尔4月26日 （记者 Astrid Wendlandt/Joyce Lee） - 随着越来越多亚洲消费者对本土时尚风格日益自信，并以购买本土品牌为荣，韩国、中国和日本的时尚品牌正成为西方品牌的有力对手。

全球高端时装消费者中约一半是亚洲消费者，他们是高端时装的最大消费群体。

时尚业高管和零售商称，这些亚洲消费者大多35岁以下、熟悉互联网，追逐时尚和原创的品牌，希望让自己显得与众不同，有别于他们的父辈。

行家称，高品质不再是西方奢侈品牌独有的，亚洲品牌利用本土制造基地的便利，尝试新的面料和材料，吸引了越来越多关注。

普拉达(1913.HK)、BV(PRTP.PA)以及Tod's(TOD.MI)等奢侈品牌，本已因过度提价、在中国等市场品牌过度曝光以及消费者对大品牌产生厌倦等原因，而面临销售大幅下滑的局面，而来自东方品牌的竞争威胁无异于雪上加霜。

百货公司连卡佛董事长Andrew Keith告诉路透，连卡佛百货店销售的当代设计品牌中，Ms Min和Comme moi等中国时装品牌增长最快。

连卡佛在内地和香港设有门店。连卡佛也销售Woo Young Mi等韩国男装品牌，预计很快将开始销售韩国女装品牌。

“你可以感觉到，人们对中国发展自己的原创群体、看到中国成为一股原创力量感到自豪。”Keith在康泰纳仕国际奢侈品峰会期间接受采访时称。

过去四年里，连卡佛销售的中国品牌已从原来的四个增至超过30个。Keith称，线上销售的中国本土设计服装中有约20%销往中国以外的地区，“主要是卖给那些生活在海外、想购买这些品牌的中国人”。

Keith估计，连卡佛在中国大陆的消费者平均年龄25岁，而在香港的消费者平均年龄为35-40岁。

亚洲消费者还青睐日本品牌，譬如Sacai和Tsumori Chisato，其中许多日本品牌的历史比中韩品牌久，知名度也相对较高。譬如Lady Gaga就经常穿日本品牌Roggykei。Roggykei是大阪设计学院的两名毕业生2006年创立的。

首尔、东京和上海都举办时装周，许多新品牌在此崭露头角。一些亚洲品牌还进军西方，开始出现在米兰和巴黎时装周，并在这些地方开设门店。

中国设计师郭培的作品1月亮相巴黎高级定制时装周，去年美国歌星蕾哈娜（Rihanna）出席纽约大都会艺术博物馆慈善舞会时身穿的一袭黄色礼服就是郭培设计的。

中国的鞋履品牌Stella Luna已在巴黎开设三家独立门店，该品牌高跟鞋售价超过500欧元（合565美元）。

中国设计师殷亦晴已赢得欧洲多项时尚奖项，国际时尚媒体将其誉为最有潜力的年轻设计师之一。殷亦晴设计的服装在中国、纽约和巴黎均有出售。

韩国知名服装品牌SJYP远销欧美，在伦敦的Selfridges百货以及纽约和洛杉矶的买手店Opening Ceremony都有出售。

而中国设计师王汁设计的服装在中国和欧洲均有出售，包括巴黎的买手店l'Eclaireur。王汁毕业于伦敦中央圣马丁艺术设计学院，其作品也亮相米兰时装周。

掌管三星物产（Samsung C&T）(028260.KS)旗下时装业务的李叙显（Lee Seo-hyun）称：“以前，许多亚洲人认为奢侈品必须是来自西方的。”她是三星会长李健熙的女儿。

她说：“但现在他们变得更成熟、更有眼光了，现在更多人对有自己想法、有独特风格的本土设计师感兴趣。”

亚洲品牌也吸引了西方消费者。39岁的Maximilien就职于时装广告业，他在首尔机场等待搭飞机回巴黎时，花400美元给妻子买了个韩国品牌Youk Shim Won的铆钉包，包上绘有戴着时髦太阳镜的女孩。

他说：“这个包包多新颖啊，你不觉得吗？”（完）