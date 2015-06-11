瑞士奢华皮具品牌Bally执行长称公司重回增长轨道

路透摩纳哥6月10日 （记者 Astrid Wendlandt） - 瑞士皮革制品商Bally首席执行官纳普（Frederic de Narp）称，在多年的销售不景气之后，Bally重回增长轨道，因公司采用更现代主义的设计，以及日本与美国消费者的强劲需求。

纳普称，他计划在未来5-10年内将公司的年度销售额由现有的四亿欧元提升至10亿欧元（13亿美元）。

Bally拥有164年历史，一战前是欧洲最大的鞋类制造商之一。业内人士称，Bally多年来缺乏一个明晰的战略方向。

2008到2010年间，Bally时任设计总监布莱恩·艾特伍德（Brian Atwood）推出了挑战极限的“恨天高”。业内人士称，这与Bally经典保守的传统相去甚远。

之后迈克尔·赫兹（Michael Herz）和格雷姆·菲德勒（Graeme Fidler）推出了1930年代复古风系列，某种程度上与Bally的极简主义和庄重形象不符。

上任一年半的纳普称，他选择的设计师巴勃罗·科波拉（Pablo Coppola），设计优雅，契合当下时尚潮流。科波拉此前曾为迪奥、汤姆·福特（Tom Ford）和赛琳（Celine）效力。

“Bally拥有非常棒的传统，我们要做的就是好好利用它，”纳普说道，他此前曾效力于卡地亚和海瑞·温斯顿（Harry Winston）。

“我们不走性感路线，我们追求的是不经意间露出的时尚感，”纳普在《金融时报》国际顶级时尚品牌行业峰会间隙接受路透采访时表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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