《名利场》最佳着装榜出炉 凯特·布兰切特榜上有名

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月6日 - 《名利场》2014年度国际最佳着装榜单周三揭晓，奥斯卡奖得主及好莱坞红毯宠儿凯特·布兰切特（Cate Blanchett）和露皮塔·尼永奥双双榜上有名，英国剑桥公爵夫人凯特王妃跻身最佳着装名人堂。

这是布兰切特第二次入选《名利场》最佳着装榜，尼永奥则是第一次入围。《名利场》年度最佳着装榜单不进行排名，入围者除了演员以外，还包括欧洲皇室、体育明星、艺术家等。

同时登上榜单的还有丹麦玛丽公主（Princess Mary）、荷兰马克西玛王后（Queen Maxima）、《唐顿庄园》的女主角米歇尔·道克瑞（Michelle Dockery）、艺术家杰夫·昆斯（Jeff Koons）、纽约巨人队外接手维克特·克鲁兹（Victor Cruz）、格莱美奖得主法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）。

威廉姆斯也是第二次入围该榜单，他表示约翰尼·德普（Johnny Depp）是他的时尚偶像。克鲁兹则表示，非常欣赏威廉姆斯的着装风格。

尼永奥虽然在着装方面得到《名利场》的赞许，但被问及喜欢去哪些地方购物时，她却表示：“哪儿都不喜欢，我不爱购物。”

凯特王妃连续四年榜上有名，与她一同进入《名利场》最佳着装名人堂还有德国服装设计师、香奈儿艺术总监卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld） 。

《名利场》9月刊将公布完整版榜单，本期期刊从8月12日开始销售。(完)