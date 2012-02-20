英国商家欢迎中国人观光购物

路透伦敦2月17日电(记者 Li-mei Hoang/Ethan Bilby)---杜茵琦(音译)摆弄着她的Gucci手包，而伦敦百货店Selfridge的销售助理正为她去取另一款手包。

她仔细地审视这款产品，对用料、做工和标识大加赞赏，但最後摇了摇头。这款包的颜色并非她想要的。

像很多前来英国采购奢侈品的年轻中国人一样，杜茵琦在伦敦是为了求学。但不同于普通学生，她来这里并非省吃俭用，她来这里是消费的，而且出手阔绰。

英国时尚协会主席Harold Tillman周五表示，英国应该在鼓励中国消费者前来观光方面有更多作为。

Tillman对路透表示：“我们正在减少中国人在获得英国签证过程中的困难。”

当欧洲人为应对欧债危机而节衣缩食时，中国消费者的来到对欧洲经济起到了支持作用。

在去年1月-10月期间，一名中国消费者在伦敦平均单笔交易开支为1,058英镑(1,700美元)，相当於英国消费者平均消费额的10倍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。