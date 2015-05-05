香奈儿时装秀在韩国上演 设计师从传统韩服汲取灵感

韩国首尔5月4日 - 法国奢侈品牌香奈儿（Chanel）从韩国传统服饰寻获灵感，在周一的2015/2016早春度假系列时装秀上，推出了多姿多彩的跨季服装系列。

度假系列，最初是为冬天在游艇或者游轮上度假的时尚达人设计，是每年两次的季节发布会之外的服装系列。

模特们走着猫步，身穿大袖圆肩夹克，宽松的长裤，还有长仅及膝的裙子，展示着香奈儿服装的主要特色。而多彩条纹高腰连衣裙，则表现出了宽松的身影。

配饰包括饰有珍珠母的手包。珍珠母在韩国通常被用于装饰家具。模特们还佩戴着似乎受到朝鲜李氏王朝（1392-1910）启发的黑色假发。

富有创意的设计师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）称，他从韩国传统服饰“韩服”中寻到了灵感，在设计该系列时，混合搭配了粉红、橘黄、紫色、薄荷绿和品蓝。“这种概念是为了呈现现代国际化的典型韩国情愫，以取自历史的灵感，来表现21世纪我们对这种情愫的理解，”拉格菲尔德在发布会上向媒体表示。“我钟情传统的韩国服装、材料和式样。”

这是香奈儿首次在韩国举行时装发布会。被问及发布会选址时，拉格菲尔德说道：“韩国……充满神秘，某些方面不太为人所知，所以我认为（在这里举行）正当其时。”

时装会在东大门设计广场（DDP）举行，韩国当地明星和国际大腕云集现场，有巴西超模吉赛尔·邦辰（Gisele Bundchen），蒂尔达·斯文顿（Tilda Swinton ），《暮光之城》女星克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）以及歌手权志龙（G-Dragon）。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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