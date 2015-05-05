香奈儿时装秀在韩国上演，设计师从传统韩服汲取灵感

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
韩国首尔5月4日 - 法国奢侈品牌香奈儿（Chanel）从韩国传统服饰寻获灵感，在周一的2015/2016早春度假系列时装秀上，推出了多姿多彩的跨季服装系列。
度假系列，最初是为冬天在游艇或者游轮上度假的时尚达人设计，是每年两次的季节发布会之外的服装系列。
模特们走着猫步，身穿大袖圆肩夹克，宽松的长裤，还有长仅及膝的裙子，展示着香奈儿服装的主要特色。而多彩条纹高腰连衣裙，则表现出了宽松的身影。
配饰包括饰有珍珠母的手包。珍珠母在韩国通常被用于装饰家具。模特们还佩戴着似乎受到朝鲜李氏王朝（1392-1910）启发的黑色假发。
富有创意的设计师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）称，他从韩国传统服饰“韩服”中寻到了灵感，在设计该系列时，混合搭配了粉红、橘黄、紫色、薄荷绿和品蓝。“这种概念是为了呈现现代国际化的典型韩国情愫，以取自历史的灵感，来表现21世纪我们对这种情愫的理解，”拉格菲尔德在发布会上向媒体表示。“我钟情传统的韩国服装、材料和式样。”
这是香奈儿首次在韩国举行时装发布会。被问及发布会选址时，拉格菲尔德说道：“韩国...充满神秘，某些方面不太为人所知，所以我认为（在这里举行）正当其时。”
时装会在东大门设计广场（DDP）举行，韩国当地明星和国际大腕云集现场，有巴西超模吉赛尔·邦辰（Gisele Bundchen），蒂尔达·斯文顿（Tilda Swinton ），《暮光之城》女星克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）以及歌手权志龙（G-Dragon）。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强