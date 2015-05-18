蕾哈娜25公斤礼服出尽风头 主刀设计师郭培引发关注

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京5月15日 （记者 Natalie Thomas） - 今年的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）上，各式服装争奇斗艳，其中一件礼服令人印象深刻，抢尽风头。
歌星蕾哈娜（Rihanna）亮相时，身着一袭黄色皮毛镶边的礼服，上绣花朵图案，长裙摆十分霸气。
这件礼服引爆了社交媒体，时尚杂志《Vogue》立刻将其作为该杂志的《Met Gala特别版》封面，这件礼服的设计者郭培也迅速成为国际关注焦点。
郭培原先是一位品牌设计师，现已成为中国知名的高级时装设计师。她称这件“皇后式”礼服是她最大胆的创作之一，2008年有了想法后，用了两年时间才完成。
郭培在她位于北京的工作室说道，光设计，选料，确定颜色，在意大利将布料编织完，就花了大约半年时间。
郭培称，在接到蕾哈娜电话时她对这位格莱美获奖歌手尚不太了解。郭培称，这件重达25公斤礼服的设计用意，是想通过礼服的重量来反映皇后的责任与挑战。
郭培说道，当时并不相信蕾哈娜能穿这件礼服，因为太重了，但蕾哈娜对她表示，这件礼服太漂亮了，她有勇气穿上它。郭培称，她对蕾哈娜的勇气非常钦佩。
这件礼服现已回到郭培这里，她希望有天能在博物馆中展出它。
郭培称，她现在慢慢习惯了被关注，但并不要求获得某种知名度，只是想做出人人都喜欢的美丽设计。 （完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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