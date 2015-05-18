蕾哈娜25公斤礼服出尽风头 主刀设计师郭培引发关注

2015年5月4日，歌手蕾哈娜身着一袭黄色皮毛镶边的礼服出席纽约大都会艺术博物馆慈善舞会。 REUTERS/Lucas Jackson

路透北京5月15日 （记者 Natalie Thomas） - 今年的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）上，各式服装争奇斗艳，其中一件礼服令人印象深刻，抢尽风头。

歌星蕾哈娜（Rihanna）亮相时，身着一袭黄色皮毛镶边的礼服，上绣花朵图案，长裙摆十分霸气。

这件礼服引爆了社交媒体，时尚杂志《Vogue》立刻将其作为该杂志的《Met Gala特别版》封面，这件礼服的设计者郭培也迅速成为国际关注焦点。

郭培原先是一位品牌设计师，现已成为中国知名的高级时装设计师。她称这件“皇后式”礼服是她最大胆的创作之一，2008年有了想法后，用了两年时间才完成。

郭培在她位于北京的工作室说道，光设计，选料，确定颜色，在意大利将布料编织完，就花了大约半年时间。

郭培称，在接到蕾哈娜电话时她对这位格莱美获奖歌手尚不太了解。郭培称，这件重达25公斤礼服的设计用意，是想通过礼服的重量来反映皇后的责任与挑战。

郭培说道，当时并不相信蕾哈娜能穿这件礼服，因为太重了，但蕾哈娜对她表示，这件礼服太漂亮了，她有勇气穿上它。郭培称，她对蕾哈娜的勇气非常钦佩。

这件礼服现已回到郭培这里，她希望有天能在博物馆中展出它。

郭培称，她现在慢慢习惯了被关注，但并不要求获得某种知名度，只是想做出人人都喜欢的美丽设计。 （完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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