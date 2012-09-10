意大利企业呼吁中国改善商业环境

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透米兰9月7日电（记者 Antonella Ciancio）---意大利时装高管呼吁中国改善商业环境，为欧洲企业寻求在中国扩大业务提供便利。
中国有望成为全球最大的奢侈品市场之一，但是欧洲企业在中国面临高昂进口关税和大量仿制品的困扰。
“我们希望中国能够降低进口关税，并改善产品检验的环境，中国是全球检验最严格的国家。我们也希望中国放松签证发放的规定，并加强对知识产权的保护。”意大利Roberto Cavalli首席执行官Gianluca Brozzetti周五在米兰时尚全球峰会（Milano Fashion Global Summit）上表示。
中国是全球第三大奢侈品市场，年销售额约1,600亿元人民币。未来三年，中国料超越日本和美国成为全球最大的奢侈品市场。
受益於亚洲消费者前往欧洲购买类似Gucci包和Prada鞋等奢侈品，路易威登(LVMH.PA)和Salvatore Ferragamo(SFER.MI)等欧洲奢侈品企业得以度过欧元区危机。
但是，欧洲时装企业在中国扩张仍面临困境。Missoni掌门人Vittorio Missoni表示，他不得不结束与中国经销商的关系，因为他们不懂得该品牌的内涵。Missoni目前正在寻找新的合作夥伴销售其服装。
意大利高管们称，如果规则不公平，中国发展自主品牌的野心可能引发竞争问题。“我们希望成为中国的合作夥伴，而不是分包商。”意大利鞋业协会总裁Cleto Sagripanti表示。他呼吁中国投资者购入意大利企业的股权，帮助他们在海外市场进行扩张。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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