巴黎时装周迪奥品牌使用14岁“小模特”引发争议

路透巴黎/伦敦10月8日 （记者 Johnny Cotton/Marie-Louise Gumuchian） - 时装秀开始前的最后时刻后台一片手忙脚乱，但一位十几岁的小模特却淡定地坐着，任由发型师给她装扮。

Sofia Mechetner过着全世界年轻女孩们梦寐以求的生活，她是巴黎时装周迪奥时装秀的开场模特。

Mechetner今年14岁，有些人觉得对于残酷的时尚圈来说，她还太小了。

“我觉得我已经作好准备了，而且我不是一个人，有人密切照看我，”这位以色列模特说道。“这里的人对我真的不错……他们有帮助我。所以我14岁这个事情并不是什么问题。”

Mechetner以前曾帮妈妈打扫房子挣钱养家。7月份当她身穿一件白裙为迪奥高级定制秀担任开场模特时，一下成为关注焦点。

她的亮相招致了批评，并引发了有关时尚圈应如何限制最低工作年龄的争议。时装圈经常因使用过瘦的模特而招致抨击。

“在她签约迪奥前，她与妈妈一起打扫房子。如果打扫房屋这件事儿她都能行，我就不认为她太小而不能走秀，”Mechetner的经纪人Rotem Gur说道。

迪奥对于签约Mechetner没有发表公开评论，而且其他时尚品牌也使用十几岁的模特。男星约翰尼·德普（Johnny Depp）的16岁女儿Lily-Rose Depp为香奈儿眼镜作代言。（完）