美国第一夫人演讲礼服将很快量产

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约9月6日电---时装设计师Tracy Reese周四称，将尽快量产美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在本周美国民主党大会上演讲时所穿的礼服。
这是一套无袖礼服，目前在零售店还买不到。Reese在NBC的“Today”节目上表示，将以不高於500美元的价格向消费者出售该款礼服。
Reese称，这套礼服是粉色、赭色和红铜色混合的生丝提花织品，下摆突出银色和蓝色。
“我们本打算晚些时候再推出该款礼服，为了让更多人更早获得，现在要抓紧进度。”Reese说道。
Reese的发言人表示，她并不知道消费者何时能够买到该款礼服。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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