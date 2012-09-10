美国第一夫人演讲礼服将很快量产

路透纽约9月6日电---时装设计师Tracy Reese周四称，将尽快量产美国第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)在本周美国民主党大会上演讲时所穿的礼服。

这是一套无袖礼服，目前在零售店还买不到。Reese在NBC的“Today”节目上表示，将以不高於500美元的价格向消费者出售该款礼服。

Reese称，这套礼服是粉色、赭色和红铜色混合的生丝提花织品，下摆突出银色和蓝色。

“我们本打算晚些时候再推出该款礼服，为了让更多人更早获得，现在要抓紧进度。”Reese说道。

Reese的发言人表示，她并不知道消费者何时能够买到该款礼服。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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